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新时代社会责任的新主体

海外网 赵壹晨

2020年04月24日09:01  来源：人民网-人民日报海外版
 
原标题：新时代社会责任的新主体（云中漫笔）

　　近日，国家信息中心发布《2019中国网络媒体社会价值白皮书》，绘出一副中国网络媒体发展的全景图，以科学的评估方法，凸显出新时代网络媒体的社会价值。

　　截至目前，中国传媒产业规模已突破2万亿元，其中互联网传媒占据了传媒业市场的八成。根据《2019第44次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2019年6月，中国网络新闻用户规模达6.86亿，占网民整体的80.3%。网络媒体深入渗透人们生活，社会覆盖率高，成为塑造社会价值的重要渠道。

　　网络媒体重塑信息传播模式，成为社会治理的重点阵地。一方面，网络媒体依托技术手段和广泛用户基础，第一时间传播新闻信息；另一方面，网民在社交媒体上的自主权日益扩大，及时反馈民情民意，形成信息的良性互动。在涉及社会公共事务的报道方面，网络媒体从未缺席。从历年两会报道，到庆祝新中国成立70周年，再到当前新冠疫情的全球大流行，网络媒体在信息传播、舆论引导等方面发挥了突出作用。人民网、新华网等中央媒体及时发布权威信息，具有较强引导力；而新浪微博等商业媒体实时监控舆情，也打造了多元化媒体产品，具有一定的社会影响力。

　　进入新时代，网络媒体既是信息传播的新载体，也是履行社会责任的新主体。新浪网通过设频道、开超话、立专题、打标签等多种方式，宣传公益理念，树立公益标杆；凤凰网发起“美丽童行”“星星点灯关爱留守儿童公益计划”等公益项目，关注中国贫困、留守儿童；腾讯公益网络募捐平台，截至2019年7月已获得超过55亿元善款。通过开辟募捐渠道、设立公益基金等方式，中国网络媒体以身作则，充分利用自身影响力，发挥社会价值。

　　新技术助力，网络媒体发展未来可期。中国网络媒体的发展史，与中国互联网技术发展相生相伴。1994年，中国接入互联网，4年后，搜狐、新浪等商业媒体随之诞生；Web2.0 技术的全面应用与推广，带来SNS网站的迅速普及；随后，“两微一端一网”成为网络媒体传播的标配。当前，“5G”“区块链”等新技术催生网络媒体新业态，开辟全新视听体验。

　　在新技术条件下，网络媒体迭代发展，日益成为新时代社会责任的新主体，在提供信息传播、引导社会舆论、反映民众心声、影响思想潮流方面，发挥着不可替代的重要作用。

(责编：任妍、杨曦)
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