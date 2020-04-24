原标题：餐饮业与外卖平台间的“佣金大战”

日前，深圳福田某购物中心内一家餐厅员工将打包好的餐点交给外卖小哥。

新华社记者 赵瑞希摄

近日，餐饮企业投诉美团外卖收取高额外卖佣金的事件备受关注。疫情冲击下，餐饮行业的堂食业务按下暂停键，众多店家纷纷转向外卖“自救”，但外卖平台的佣金挤压了本就不景气的餐饮业利润，使得许多企业面临生存危机。4月18日，美团外卖和广东省餐饮服务行业协会发布联合声明，提出若干帮扶措施帮助餐饮经济复苏，并表示“餐饮暖春已在路上”。

外卖佣金引争议

此次美团佣金争议中有两个点最受关注。一个是外卖平台收取的佣金比例过高，另一个是外卖平台要求餐饮商家做“独家经营”涉嫌不正当竞争。

4月10日，广东省餐饮服务行业协会公开发布了《广东餐饮行业致美团外卖联名交涉函》，直指美团外卖涉嫌垄断、高额佣金、不公平竞争等诸多问题，呼吁美团外卖取消垄断条款，减免高额佣金。

4月13日，美团给予回应：2019年美团外卖八成以上商户佣金在10%-20%，佣金收入的八成用来支付骑手工资，但许多商户反映他们的佣金抽成高于20%。

实际上，这已不是第一次有餐饮协会呼吁外卖平台减少佣金。此前，山东、重庆、四川等地餐饮和烹饪协会发布的公开声明也呼吁美团等外卖平台降佣金费。

上海正策律师事务所律师董毅智接受本报采访时表示，外卖平台如何收取佣金是市场行为，并不存在固定的标准；而垄断经营在实际上更是难以认定，一方面垄断的认定缺乏相关判例，另一方面美团在外卖市场的市场份额和话语权还需要讨论。

中国法学会食品安全法治研究中心研究员刘金瑞此前也曾表示，签订协议是一个商业协商的过程，对于独家入驻美团外卖平台的商家，平台往往会给予“更低佣金”“更多流量”等优待，从这点看，平台为了获取“独家授权”是付出了对价的。从目前的情况看，外卖领域所谓“独家条款”应该还在正常市场竞争的范畴内。

餐饮企业待复苏

从此前西贝、八合里等公开“求救”到眉州东坡等许多餐饮门店转行卖菜，从海底捞等无奈涨价到百年老店陶陶居等紧急上线外卖业务，防疫期间，餐饮业受到的冲击不小。

国家统计局近日发布的今年一季度社会经济发展状况显示，2020年1-3月，全国餐饮收入6026亿元，同比大幅下跌44.3%。其中，3月份，全国餐饮收入1832亿元，同比大幅下跌46.8%。

中国烹饪协会表示，当前阶段餐饮行业虽响应国家号召积极复工复产，但仍持续亏损。一方面，消费者消费信心不足、收入降低，消费更加克制；另一方面，部分扶持政策迟迟不落地，导致餐饮业的复工复产仍面临很大的困难，主要表现为：连锁和骨干餐饮企业难以享受帮扶政策，企业复工复产普遍受到房租影响、外卖平台佣金过高、企业资金紧缺等困难。此外，因疫情影响导致原材料价格上涨过快，但餐饮企业调价受限等。

董毅智表示，此次美团佣金争议在防疫期间激化了矛盾，根本原因还是餐饮行业整体面临困难，最重要的就是餐饮业成本上升，包括租金、物料、人工等这些硬性成本的上涨挤压了盈利的空间。

业内专家认为，除了减少佣金外，餐饮企业的复苏，核心还在于恢复经营和增加业务量，提升整体收入覆盖房租、人力等固定成本。

抱团取暖求共赢

业内人士表示，商家、骑手、平台从来就是一个唇齿相依的命运共同体，当商家订单剧减，平台收入也会跌入谷底，骑手也将面临生存挑战。

在4月18日美团外卖和广东省餐饮服务行业协会发布的联合声明中，双方就佣金问题终于达成阶段性一致，美团外卖将营造公平有序市场环境、加大外卖佣金扶持力度等带动行业复苏。具体措施包括美团尊重餐饮商户自主选择线上各类平台，美团将对广东地区优质餐饮外卖商户加大返佣比例至3%-6%，扩大覆盖范围等。

此次佣金争议，既是餐饮业与外卖平台的争议，也是一次对话和协商，让外卖平台了解了商户和餐饮业协会的实际困难与诉求。专家认为，既然双方是互利共赢的利益共同体，携手渡过难关才是应对之道。

(责编：任妍、杨曦)