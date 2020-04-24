原标题：上海台企危中寻机拓新路

“本以为新冠肺炎疫情会给企业生产经营带来冲击，没想到近期销量逆势大幅上扬。眼下员工们已开始加班赶订单。”谈及复工，台企乔山健身器材（上海）有限公司总经理李永楷连呼“意外”。

1975年创立于台湾的乔山健康科技集团，是亚洲第一、世界第三大健身器材制造企业，也是海内外众多知名健身俱乐部的指定供应商。作为集团在大陆的生产基地之一，坐落于上海嘉定工业区的乔山健身器材（上海）有限公司九成订单来自海外。

疫情忽至，乔山上海公司推迟了春节假期后的复工复产，2月12日开始逐步复工。

作为上海公司的“当家人”，李永楷难免为企业前景担忧：一方面，疫情蔓延、海外商业健身俱乐部相继关停，导致公司商用类高端产品海外订单大幅下滑；另一方面，受疫情影响产能放缓，企业库存量明显减少。

是全力复产，还是减产甚至停产？两难之际，一个信息引起了公司管理层的注意。海外疫情扩散令许多健身爱好者被迫宅家，公司生产的两款家用型电动跑步机在美国电商平台“亚马逊”上的销量两周之内上升了4倍。

这让嗅觉敏锐的乔山上海公司从中找到了“自救”之路。公司迅速调整策略，生产线产能由商用向家用转移的同时，研发中心全力开发新的产品和内容。

转型效果立竿见影。近期公司产品在电商平台持续热销，单日销量甚至远远超出“黑色星期五”等大型促销活动期间水平。

“全年的工作计划已经排满了。”研发中心总工程师林志彦表示，目前中心正专注于私人教练等视频节目的录制，以及穿戴式设备动作传感器部件的开发。眼下由“乔山”自主研发的一款集社交、健身、商城等功能的手机软件已经进入内测阶段，未来一些配套健身器材和可穿戴设备也将陆续上线。

李永楷透露，在嘉定区政府的指导支持下，乔山上海公司已基本全员复工。嘉定工业区良好的政策环境，也为公司生产和外贸提供了诸多便利。“依托产能恢复和新产品研发创新，公司业绩有望在下半年实现‘复苏’。”李永楷说。

“乔山”的复工故事无疑是一个缩影。在上海，越来越多的台资企业正在政府相关部门支持下，直面疫情挑战、“危”中寻“机”，通过调整产品结构和营销策略绝境求生。

来自上海市人民政府台湾事务办公室的统计显示，截至目前，上海台企整体复工率和员工到岗率分别达到92.7%和89%。其中，制造业企业已基本复工，生产型服务业企业和生活型服务业企业的复工率也分别达到了九成和七成。

（据新华社上海电 记者潘清 许晓青）

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