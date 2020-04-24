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中核在法开启人造太阳“心脏”安装

聂传清

2020年04月24日09:02  来源：人民网-人民日报海外版
 
原标题：中核在法开启人造太阳“心脏”安装

　　本报北京4月23日电 （记者聂传清）记者从中核集团获悉，当地时间4月21日，国际热核聚变实验堆（ITER）组织在法国举办杜瓦底座移交仪式。至此，由中核集团牵头的中法联合体克服了重重困难，按期开展杜瓦底座接收及吊装准备，为“人造太阳”核心设备后续安装工作全面开展创造有利条件，也为全球核能在疫情挑战下“逆行”发展增加了信心。

　　据悉，这是中国向核能高端市场迈出的实质性步伐，将为中国深度参与聚变国际合作、自主设计建造未来中国聚变堆夯实基础。

　　“人造太阳”是可控核聚变装置的俗称，是全球核聚变人一代代接力奔跑，致力于照亮人类未来的终极能源梦想。ITER是规模仅次于国际空间站的国际大科学工程计划。2019年9月，中核集团牵头的中法联合体正式与ITER组织签订了TAC1安装合同。TAC1安装标段工程好比核电站核岛里的反应堆、人体心脏，重要性不言而喻，主要工作是安装杜瓦结构及杜瓦结构和真空容器之间所有的系统。吊装安装杜瓦底座是该标段第一个重要工程节点。

　　“我们有信心保质保量完成任务。”ITER项目部总指挥、中核工程副总经理李强表示，ITER项目部将严格按照业主标准和疫情防控要求，尽最大努力实现杜瓦底座按期吊装。

　　据了解，杜瓦底座是托卡马克装置压力容器的底座，承担着重要安全屏障作用，是托卡马克装置安装第一个重大组件，吊装重量1200吨，设备最终就位偏差不超过2mm，吊装操作难度大、测量技术要求高，其安装精度、进度都对主体结构及重要部件安装产生重要影响。目前，来自中核集团中核工程欧洲公司、中核二三公司的48名人员正在法国ITER现场开展相关工作。

(责编：任妍、杨曦)
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