中核在法开启人造太阳“心脏”安装

本报北京4月23日电 （记者聂传清）记者从中核集团获悉，当地时间4月21日，国际热核聚变实验堆（ITER）组织在法国举办杜瓦底座移交仪式。至此，由中核集团牵头的中法联合体克服了重重困难，按期开展杜瓦底座接收及吊装准备，为“人造太阳”核心设备后续安装工作全面开展创造有利条件，也为全球核能在疫情挑战下“逆行”发展增加了信心。
据悉，这是中国向核能高端市场迈出的实质性步伐，将为中国深度参与聚变国际合作、自主设计建造未来中国聚变堆夯实基础。
“人造太阳”是可控核聚变装置的俗称，是全球核聚变人一代代接力奔跑，致力于照亮人类未来的终极能源梦想。ITER是规模仅次于国际空间站的国际大科学工程计划。2019年9月，中核集团牵头的中法联合体正式与ITER组织签订了TAC1安装合同。TAC1安装标段工程好比核电站核岛里的反应堆、人体心脏，重要性不言而喻，主要工作是安装杜瓦结构及杜瓦结构和真空容器之间所有的系统。吊装安装杜瓦底座是该标段第一个重要工程节点。
“我们有信心保质保量完成任务。”ITER项目部总指挥、中核工程副总经理李强表示，ITER项目部将严格按照业主标准和疫情防控要求，尽最大努力实现杜瓦底座按期吊装。
据了解，杜瓦底座是托卡马克装置压力容器的底座，承担着重要安全屏障作用，是托卡马克装置安装第一个重大组件，吊装重量1200吨，设备最终就位偏差不超过2mm，吊装操作难度大、测量技术要求高，其安装精度、进度都对主体结构及重要部件安装产生重要影响。目前，来自中核集团中核工程欧洲公司、中核二三公司的48名人员正在法国ITER现场开展相关工作。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】