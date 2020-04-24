中方决定向世卫组织增加3000万美元现汇捐款

新华社北京4月23日电 （记者马卓言）外交部发言人耿爽23日在例行记者会上宣布，中方决定在前期向世卫组织捐款2000万美元现汇基础上，增加3000万美元现汇捐款，用于新冠肺炎疫情防控、支持发展中国家卫生体系建设等工作。
耿爽说，新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织在谭德塞总干事领导下，积极履行自身职责，秉持客观、公正、科学的立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。
“在全球抗击疫情的关键时刻，支持世卫组织就是捍卫多边主义的理念和原则，维护联合国的地位和权威。病毒是人类的共同敌人，国际社会只有团结协作，才能战而胜之。”耿爽说。
他说，中方向世卫组织捐款体现了中国政府和人民对世卫组织的支持和信任，也为世界公共卫生事业和全球抗击疫情作出自己的贡献。中方愿同各方一道，同舟共济，守望相助，为抗击新冠肺炎疫情、维护地区和国际公共卫生安全、构建人类命运共同体贡献力量。
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