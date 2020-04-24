5月3日起海航等将变更至首都机场2号航站楼运营

人民网北京4月24日电 （记者乔雪峰） 记者从北京首都机场获悉，从5月3日起，海南航空、大新华航空、祥鹏航空在首都机场的国内航班将变更至2号航站楼运营。
此次调整后，南航在2号航站楼的值机区域将变更至G岛，东航为H岛，海南航空、大新华航空、祥鹏航空将集中在E岛和F岛。
此外，在北京“一市两场”的运营格局下，部分航空公司从2019年10月27日起已陆续从首都机场转场至大兴机场运营，东航在2020年4月26日将继续从首都机场转场至大兴机场运营。需要注意的是，国航、东航、南航在一段时间内仍保持两场共同运营。
近期受疫情影响，部分航班可能变更或取消，首都机场提醒旅客在出行前，务必确认出发或到达机场以及相应航站楼的航班信息，并及时与所乘航班的航空公司联系了解航班状态，以妥善安排行程。
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