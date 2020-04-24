驻村第一书记赵振兴：有信心同时打好防疫和脱贫两项战役

人民网北京4月24日电（记者毕磊）24日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强农村贫困人口帮扶工作情况。河北省保定市阜平县龙泉关镇平石头村第一书记赵振兴表示，新冠肺炎疫情确实对村里的具体工作产生了一些影响，但对既定任务工作目标基本上没有大的影响，有信心同时打好防疫和脱贫两项战役。

赵振兴介绍，新冠肺炎疫情确实对存里面的具体工作产生了一些影响，特别是在疫情初期，因为我们防控措施比较严厉，就造成了我们村里面有一些既定项目的推迟，也造成了一些本应该外出复工人员滞留在村里面。但是随着情况的发展，我们近期一面继续抓好疫情的防控，另一方面我们也积极发挥驻村扶贫工作组的作用，带领全体村民，做好复工复产工作。我们主要是做了以下四方面的工作：

第一方面，抓好春耕生产。平石头村总共有耕地700亩，其中绝大多数是流转给了阜平县的阜裕公司用来规模化的种植高山苹果。目前这个苹果园已经恢复了正常的生产工作。

第二，创新帮扶方式，加强线上销售。通过联系京东等电商销售平台，建立一个网上对接企业的扶贫模式，打开了核桃、木耳、蘑菇酱这些产品的销路，今年一季度，在疫情期间，线上机制充分发挥了作用，我们积极联系洽洽食品股份有限公司，到村收购村民手中的核桃16000斤，户均增收大约2000元。

第三，我们是扶贫车间转产，支持疫情防控。村里有个扶贫车间，平时是生产夏季的工装，在今年疫情期间，我们第一时间转产，生产隔离防护服，总共46000余套，不但支持了疫情防控，而且也提升了经济效益。

第四，开展旅游扶贫，建设美丽乡村。平石头村自然环境优美，五崖寨景区也是远近闻名，目前我们正围绕着五崖寨这个核心，开发乡村旅游，进行旅游扶贫。配套旅游的软硬件项目、设施等工作已经恢复了正常的建设。可以说，这项工作也吸纳了一部分本应该外出复工人员，解决了他当地就业问题。可以说现在村里面树已经绿了，山花也开了，目前景色正好，我也欢迎大家在疫情有效解除后到我们村去做客。

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