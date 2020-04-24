税务力量大 钢锹复产忙

人民网北京4月24日电 （记者车柯蒙）“我们公司80%的产品用于出口。往年第一季度出口创汇能达到240万美元左右，今年只有176万美元，资金周转压力很大。”说起企业今年面临的窘境，唐山燕南制锹有限公司总经理兼滦南县钢锹协会会长付长义的语气依然有些沉重。

受到新冠肺炎疫情的影响，滦南全县钢锹企业都面临资金周转的压力。据付长义介绍，滦南钢锹行业产品整体出口占比达七成。自今年2月下旬复工复产以来，国内订单总体平稳，但本已敲定的欧美非订单受疫情影响已取消了三四成，剩余订单又受国际物流不畅的限制，大部分延迟收货。

唐山腾飞五金工具制造有限公司仓库内堆满了欧美非国家延时收货的钢锹产品

国家税务总局滦南县税务局局长李敏元表示，复工复产后，全县钢锹企业都在为提升产品交付率、保住既有订单而努力。如果这个时候资金链断了，它们以后的经营就很困难了。“新冠疫情发生以来，党和国家聚焦疫情防控、减轻企业社保费负担、增强中小微企业抗风险能力等方面，出台了一系列支持疫情防控和经济社会发展的好政策。税务部门在政策落实方面责无旁贷，要竭尽所能帮助钢锹企业纾困解难。”

燕南制锹属出口退税“一类企业”，享受“退税完成时限在2个工作日内”的便捷政策。据该公司会计王秀萍介绍，今年2月份以来，他们共收到3笔退税共计143.5万元。“有一笔当天就办结了，真是太快了！每月还能享受13万元的阶段性社保费减免优惠。这对于公司的资金周转来讲真是‘及时雨’。”

“抗疫时期的税务力量，着实让全县钢锹企业受益匪浅。”说到这里，付长义有些激动，“眼下，钢锹企业的复工率能达95%。我们有信心留住所有员工，签下更多的新订单。”

据李敏元介绍，复工复产以来，国家税务总局滦南县税务局共受理钢锹企业退税申请45笔，完成退税1152.18万元，每笔退税完成时限均不超3个工作日。另外，自今年2月起，免征中小微企业5个月的职工基本养老、工伤、失业保险单位缴纳部分，减半征收5个月的职工医保单位缴费部分。据测算，此举可为全县钢锹企业带来630.53万元的费款减免。

“全县企业2019年度的纳税信用评价工作已经基本完成。下步，我局将持续落实‘便民办税春风行动’举措，主动对接建行等部门，按照‘奖励守信’的原则，对全县纳税信用等级A级、B级的企业，推出‘纳税信用贷’等项目。重点对符合条件的钢锹企业提供信用贷款，全力扶持钢锹企业健康发展。”李敏元补充说道。

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