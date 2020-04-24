腾讯音乐彭迦信：助力长音频业务发展 加速推动音乐与音频融合

人民网北京4月24日电 （记者乔雪峰） 4月23日，腾讯音乐娱乐集团（以下简称TME）召开线上长音频战略发布会，腾讯音乐娱乐集团首席财务官胡敏首次对外发布长音频战略，并推出酷我音乐长音频新品牌“酷我畅听”。这意味着腾讯音乐娱乐集团正式将集团长音频战略升级，完善 全音频“声”态布局，着力打造新业务增长曲线。

“长音频将是未来TME持续发力的战略领域。”腾讯音乐娱乐集团CEO彭迦信表示，TME将通过在线音乐和社交娱乐服务的协同，助力长音频业务发展，并加速推动音乐与音频的融合发展，为用户提供更丰富和优质的视听内容与产品体验。

发布会上，胡敏展示了腾讯音乐娱乐集团旗下全系“音乐+音频”产品“承包”用户全天碎片时间的全场景布局，宣布“从音乐到长音频，将创造出用户体验的无限可能”。可以看出，腾讯音乐娱乐集团对酷我畅听长音频业务寄予厚望。

根据市场调研机构Counterpoint Research统计，2019年，全球音乐流媒体付费用户订阅量同比增长了32％，达到3.58亿。市场走高趋势下，全球玩家表现强劲，Spotify、Apple Music、YouTube Music等头部玩家纷纷抢占长音频发展先机，加速布局。

未来，基于腾讯集团影视、游戏等内容生态优势，酷我畅听将致力于将网络文学、影视、动漫、综艺等重量级多元IP内容有声化，开发出有声书、多人广播剧、男女双播等多种形式的长音频产品，实现IP全场景、多形式的价值释放，满足用户的多种需求。

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