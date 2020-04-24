保障出行的最后一公里 共享单车运维不平凡的41天

顾长荣一名普通的武汉青桔骑行运维师傅，每天的工作就是和共享电动车打交道。平时，作为单车运维的他习惯称自己为“透明人”，由于工作时间的关系，很多人并不会注意到早出晚归的顾师傅们。

疫情的发生，打破了武汉的喧嚣，也让顾师傅展开了一段别样的生活。

疫情发生以来，来自全国各地的医疗救援队陆续入驻方舱医院。为协助疫情防控工作，顾师傅第一时间报名加入到公司的保障队伍，提出安排车辆到医院门口，供医护人员使用。

来自外地的医护人员休息时住在附近的酒店里，由于上下班班次不固定，他们不会选择集中乘坐大巴车，单车成了一个不错的选择。顾师傅告诉记者，酒店距离医院大约有一公里左右的距离，医生赶时间，走过去的话还有点远，但是骑单车就很方便了 。

(图片由受访者提供)

为了更好地让员工投入到疫情防控工作中去，公司为顾师傅他们提供了防护服等必备的医疗用品。

“第一次穿防护的时候还是很紧张的，不夸张的说应该是恐惧。”电话中顾师傅提到第一次拿到防护服时，声音还带着颤抖。

(图片由受访者提供)

顾师傅初次来到金银潭医院，门口全是警车和救护车，二三十分钟就有一辆就救护车呼啸而过。伴随着警笛声，顾师傅和同事小心翼翼地搬运每一辆车，生怕防护服被挂到。恐惧、孤独的感受一直围绕着顾师傅。他说，每天晚上回家后，他总能想到平常的武汉街道。

每天顾师傅和同事都要对车辆进行消毒和搬运，防护服不透气，一天下来汗水会沁在口罩皮筋处，蛰的脸非常疼。因为穿着防护服上厕所不方便，他尽量减少水的摄入，每天只敢喝一瓶矿泉水，连吃饭都要跑到很远的空旷地带，互相隔出5米来进行。为减少脱防护服的次数，更是连厕所也不敢去，只能忍到下班回家。

虽然保障工作非常辛苦，顾师傅说他和同事每天仍旧是干劲十足，因为医护人员的鼓励让他们一直坚信武汉终有一天会醒过来。每天晚上聚拢车辆时，顾师傅总能看到医护人员留下的纸条，有时是一个笑脸；有时是提醒车辆为医护人员使用，请勿推走；有时会注明车辆已消毒，请放心使用。

顾师傅说，他现在最盼望的就是武汉能早一天恢复平日的喧嚣。“这里是一个特别而又充满生机的城市，我爱这里。”虽然不善言谈，但也体现了一个东北汉子的温情。

他告诉记者，自己的妻子也是一名医护人员，虽然不在发热门诊，但她所在的医院是武汉封城期间唯一接受产妇分娩的医院。疫情期间，顾师傅将孩子送至父母家照顾，自己和妻子每天隔离在不同的房间，每天只能和孩子视频联系。为了保护对方的安全，夫妇俩基本上保持不见面，各自休息在各自的区域，养足精神，为第二天的工作做准备。

4月1日顾师傅和同事接到了主管部门要求撤出金银潭医院的通知，在与医护人员的沟通群里，白衣天使们用文字和表情包表达了对顾师傅们诚挚的感谢。提及此事，东北汉子顾师傅说自己还是会脸红，觉着自己只是做了力所能及的事情，还是要感谢医护人员，她们比我们辛苦的多。

(图片由受访者提供)

随着疫情逐渐好转，武汉的“重启”，医护人员也逐渐有了更多休息的机会。而现在顾师傅仍旧做着城市透明人的工作，每天天不亮都会将青桔电单车运送至城市出行热点区域。

提到那几天的武汉，他总说武汉就像睡着了，现在解封后感觉她又醒来。“今年武汉的樱花开的格外美，像是在鼓舞着我们要重拾信心，没有什么困难能够难倒我们。”

(责编：毕磊、夏晓伦)