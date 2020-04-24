中企向白俄罗斯捐赠智能机器人 用于疫情防控

原标题：中企向白俄罗斯捐赠抗疫机器人

新华社明斯克4月22日电（记者魏忠杰 李佳）白俄罗斯中白工业园开发公司22日联合入园企业向白俄罗斯卫生部捐赠一台智能测温机器人及配套设备，用于白首都明斯克国际机场的疫情防控。

白俄罗斯卫生部副部长安德罗修克对捐赠方表示感谢并强调，此次捐赠的机器人极具实用性，相信这款智能机器人将有效增强明斯克国际机场的体温检测能力，为白俄罗斯抗击新冠疫情作出应有贡献。

中白工业园开发公司总经理严刚表示，这一智能测温机器人是中白工业园入园企业中新智擎科技有限公司的最新成果。随着中白工业园迈向高质量发展阶段，园区将进一步推动高科技成果服务于白俄罗斯社会。

中国驻白俄罗斯使馆政务参赞罗占辉在捐赠仪式上说，一段时间以来，中白两国围绕抗疫开展密切合作，两国间的相互帮助和支持充分体现了两国人民守望相助、患难与共的真挚情谊。

白俄罗斯卫生部22日发布的数据显示，过去一天白境内新增确诊病例558例，累计确诊7281例；新增死亡病例3例，累计死亡58例。

中白工业园位于明斯克机场附近，是白俄罗斯最大的招商引资项目，也是中白两国重要的合作项目。迄今，园区已引进来自11个国家约60个项目，合同投资总额近12亿美元，进入高质量发展阶段。

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