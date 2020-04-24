葛磊：2020年是文旅行业转型升级的一个关键时期

疫情期间，为了应对疫情，大部分人留在家中隔离，暂时停下了忙碌的工作。在安静下来的日子里，人们终于有时间认真思考人生中最重要的是什么。经此一"疫"，"人生第二居所"的需求已在不少人心里萌芽，他们想拥有更新鲜的空气、水和食物，想有更开阔的运动空间，更专业的康养设施，更贴心的日常服务，真正享受和体验生活的。
中国旅游协会旅游营销分会副会长葛磊认为，疫情会提振部分旅游产品的市场需求，其中包括康养旅游，对于旅游目的地而言，争取更多的"候鸟式"游客，不能止步于好山好水，更需要营造一个周全的生活空间。如果说过去的十年，是中国文旅百花齐放、高歌猛进的阶段，那么2020年则是行业转型升级、调整发展路径，以内涵促进文旅品质的一个关键时期。
康养文旅的未来可以有很多想象，国内已有千亿企业进军该领域，开始探索康养文旅之路，把想象变为现实。如鼎龙集团早在2007年已布局康养文旅，深耕"大文旅+""大康养+"产业模式，通过健康、养老、旅居等多元素融合，在全国多地打造超10万亩的文旅项目。从滨海进军山林，在江西省乃至中部地区离广州最近的城市全南县打造鼎龙·十里桃江国际芳香森林度假区。
当越来越多人愿意投资健康的时候，康养项目将成为新的风口，文旅产业的格局也将发生改变。文旅康养产业是顺应人们需求及国家发展政策的新机遇，这片蓝海的前景正待开拓。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】