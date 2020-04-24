葛磊：2020年是文旅行业转型升级的一个关键时期

原标题：康养文旅新风口 文旅产业正待开拓

疫情期间，为了应对疫情，大部分人留在家中隔离，暂时停下了忙碌的工作。在安静下来的日子里，人们终于有时间认真思考人生中最重要的是什么。经此一"疫"，"人生第二居所"的需求已在不少人心里萌芽，他们想拥有更新鲜的空气、水和食物，想有更开阔的运动空间，更专业的康养设施，更贴心的日常服务，真正享受和体验生活的。

中国旅游协会旅游营销分会副会长葛磊认为，疫情会提振部分旅游产品的市场需求，其中包括康养旅游，对于旅游目的地而言，争取更多的"候鸟式"游客，不能止步于好山好水，更需要营造一个周全的生活空间。如果说过去的十年，是中国文旅百花齐放、高歌猛进的阶段，那么2020年则是行业转型升级、调整发展路径，以内涵促进文旅品质的一个关键时期。

康养文旅的未来可以有很多想象，国内已有千亿企业进军该领域，开始探索康养文旅之路，把想象变为现实。如鼎龙集团早在2007年已布局康养文旅，深耕"大文旅+""大康养+"产业模式，通过健康、养老、旅居等多元素融合，在全国多地打造超10万亩的文旅项目。从滨海进军山林，在江西省乃至中部地区离广州最近的城市全南县打造鼎龙·十里桃江国际芳香森林度假区。

当越来越多人愿意投资健康的时候，康养项目将成为新的风口，文旅产业的格局也将发生改变。文旅康养产业是顺应人们需求及国家发展政策的新机遇，这片蓝海的前景正待开拓。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)