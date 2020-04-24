电商每周热点:新模式快速发展 推动助农及中小企业扶持转型

人民网北京4月24日电（记者夏晓伦）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：工信部、商务部出台政策措施引导扶持中小企业数字赋能、加快转型,农业农村部力推电商助农，推动农业迈向高质量发展。世界地球日50周年纪念，环保公益活动及相关商品走热。无人零售、直播销售等消费新模式快速发展。

1、工信部推动中小企业数字化转型

4月21日工信部中小企业局印发《中小企业数字化赋能服务产品及活动推荐目录（第一期）》，引导“专精特新”中小企业率先通过数字化赋能成为标杆中小企业，促进中小企业复工复产、加快转型。据悉，在第一期推荐目录中，阿里巴巴的“无接触贷款”助微计划、“春雷计划”，京东的“春雨计划”等专项主题活动、京东企业购，美团点评的“春风行动”“春归计划”等产品和活动入选。

2、商务部：无人零售、直播销售等消费新模式快速发展

4月20日商务部消费促进司负责人对2020年一季度我国消费市场运行情况进行介绍，指出我国消费市场展现出强大的韧性、活力和新增长点。负责人表示，疫情发生以来，新型消费和升级消费不断拓展，无接触配送、无人零售、直播销售等消费新模式快速发展，信息消费、人工智能、“互联网+医疗、卫生、健康”等消费显著增长。

3、人民日报：电商助农，“一时火”还要“一直火”

近期，电商销售、智慧农机、线上服务等新技术新模式大显身手，加快推进农业迈向高质量发展，补齐农业领域短板。流量变成“新农资”，直播成了新农事，为了给滞销农产品找出路，不少干部、农民纷纷走进直播间，为农产品代言，助力农产品市场快速恢复正常秩序。据农业农村部市场与信息化司数据，截至4月17日，各大电商平台企业累计销售滞销鲜活农产品79.6万吨，成功撮合线上交易1820万次。下一步农业农村部将继续加大政策扶持力度，加快实施“互联网+”农产品出村进城工程，推进信息技术在农业生产经营中的广泛应用，加快新技术、新模式、新业态的创新步伐，建立健全适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系，为促进农产品流通提供有力的支撑。

图①：甘肃礼县盐官镇良源果业中心工作人员正在分拣苹果。

李旭春摄（人民视觉）

图②：广西龙胜各族自治县江底乡城岭村，扶贫工作队分队长何平通过直播展示当地土特产。

潘志祥摄（人民视觉）

4、环保公益活动及商品走热

4月22日是世界地球日50周年纪念日，近日今日头条旗下头条搜索联合保护国际基金会发起环保公益活动，头条搜索官方数据显示，活动4月18日上线以来，4天时间内，已经吸引超过1000万用户参与。同时，天猫数据显示，近一个月超1730万用户搜索“环保”等商品关键词。3月份，一级能效冰箱在天猫销售同比增长143.14%，占比同比去年提升10个百分点；而一级能效空调同比增长了28%。

5、中国外运2019年跨境电商物流业务量同比增长约56%

4月20日中国外运股份有限公司针对公司跨境电商业务发展问题回应称，2019年该公司跨境电商物流业务量同比增长约56%，但业务毛利率相对较低。中国外运方面表示，公司跨境电商物流业务主要指跨境电商贸易模式下公司为跨境电商客户提供的全链路及部分链路端到端的物流供应链服务；具体服务内容包括为进出口电商客户提供专业的物流解决方案，产品和服务涉及欧美、中东、日韩、东南亚等地区。

6、阿里国际站：将连续5个月对20万中小外贸企业展开扶持

4月20日阿里巴巴国际站宣布，将对20万中小外贸企业展开持续5个月的扶持。具体措施包括，阿里巴巴国际站将通过全方位助力商家商机开源、提供全链路跨境供应链解决方案、提供从入住到成长到进阶的服务体系等三大核心举措，提升中小外贸企业数字化商机开拓和供应链整合的能力；即日起至9月30日期间签约阿里国际站且款项到账的商家，阿里国际站将提供为期2个月的流量起步扶持计划等。

7、拼多多与国美达成战略合作 国美零售将开设2000家加盟店

4月23日收盘拼多多股价上涨2.38%，报52.15美元，市值达606.83亿美元。此前4月19日，拼多多以总计2亿美元的可转换债券方式对国美零售进行战略投资，双方达成深度战略合作。4月22日国美零售股价收盘上涨10.47%，市值达204.8亿港元，拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份，约占国美发行转换股份扩大后股本的5.62%。国美CFO方巍表示，国美主要的市场在一二线城市，这几年也在大力拓展三四五线市场，今年会再开加盟店2000家。到今年年底，国美将有3000家加盟店及1600多家自营店，通过加盟方式将自营、加盟店跟拼多多现在的客群进行有效组合。同时，国美物流也在大力推送店配，并将对拼多多进行开放。据介绍，国美还计划将万种SKU在拼多多进行上架。

8、京东7FRESH与见福便利店达成社区拼团战略合作

4月22日京东友家铺子和见福便利店达成战略合作。此前3月18日，双方的社区拼团项目已在32家门店开始试运营。目前，合作门店数量已达100家，覆盖近500个社区，提供肉禽、海产、果蔬、粮油等产品。

9、淘宝联盟打造内容生态“星X计划”

近日，淘宝联盟就内容生态发布“星X计划”，将联合市场上多家DAU超千万的核心内容平台，在全年策划及落地上百场电商活动，并打造全新的内容电商生态联盟阵地。目前，微博、百度、西瓜等内容平台已加入到首批计划中。（人民网新电商研究院综合）

(责编：夏晓伦、毕磊)