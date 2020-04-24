专家热议：防疫复工保就业 化危为机进行时

人民网北京4月24日电 （任妍）基于国内外疫情防控和经济形势正在发生的新的重大变化，4月22日，多位专家在“美好制造”中国制造大讲堂上深度剖析面对疫情“黑天鹅”制造业受到的影响，以及产业链的稳定与保就业之间的关系。
国务院参事室特约研究员，中国劳动学会会长，人力资源社会保障部原党组副书记、常务副部长，国务院农民工工作领导小组办公室原主任杨志明谈到两个方面，第一，制造业与复工复岗；第二，我国制造业保就业的非常之策。他表示，新冠疫情是“黑天鹅”，大片的失业问题、就业问题成了“灰犀牛”，要体面复工，共享用工。“现在国家加大力度保就业稳岗位，不管是提高中央财政赤字率，还是扩大地方专项债的规模，很大一块就投到保就业稳岗位上去，这对中小企业、制造企业也是一次新机遇。”
远东控股集团有限公司董事局主席、党委书记蒋锡培表示，没有更好的制造业就没有经济的未来。他认为，制造业是一，后面无论是金融还是其他服务业，可以算是零。没有更好的制造业、先行的制造业，就没有经济的未来。
政治学者、外交学院世界政治研究中心主任施展认为，中国产业链具有完整性和独特性的优势，本次疫情对中国制造业冲击相对较轻。经济层面上，全球化还会继续下去，转移出去的会有某种回流，但数量不会特别大。他表示，“全球各国之间的经贸协作，70%以上都是零部件和半成品，各国之间的依赖程度已经非常之深，所以经济全球化不会因为疫情出现倒退。”
据悉，“美好制造”中国制造大讲堂由中制智库出品，大讲堂旨在从不同角度，清晰、系统地认知和研判制造业所面临的问题，以线上形式，邀请政企学三界人士研讨当下制造业热点，共谋制造业发展与未来。
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