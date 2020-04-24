原标题：徐州市国盛控股集团有限公司“精准用力”推动企业复工复产跑出“加速度”

疫情发生以来，江苏徐州市国盛控股集团有限公司党委贯彻落实徐州市市委、市政府及市国资委决策部署，一手抓防控，一手抓业务，主动履行社会责任，结合集团实际率先推出“中小微企业金融普惠10条措施”，用足用活基金管理、金融服务、资产管理三大业务板块优势，通过系列金融服务举措，推动企业复工复产跑出“加速度”。

开沃集团是江苏省唯一一家且总部位于江苏的汽车及核心零部件生产企业。新型冠状病毒肺炎疫情发生后，面对口罩紧缺、企业难以复工的困境，徐州市国盛控股集团有限公司所属市产业基金管理公司协助江苏开沃积极应对，为其建设日产40万只口罩生产线提供场地协调、金融机构融资、生产许可获取等方面的增值服务。目前，江苏开沃口罩生产线已顺利投产，在保障企业及合作伙伴复工复产物资的同时，积极回馈社会，向学校、社区等社会公众免费发放口罩。

常青科技是睢宁县唯一一家生产销售酒精、淀粉、谷朊粉的企业。疫情发生后，该企业响应政府号召，第一时间恢复生产，为抗击疫情提供医用酒精,但复工所需的流动资金让企业犯了难。徐州市国盛控股集团有限公司所属市融资担保公司了解情况后，主动与授信银行联系，在降低担保收费的同时，取消反担保要求，仅用4天时间就完成了企业资料收集、风险核查及担保评审会审批，使企业顺利获得980万元担保贷款支持。目前，常青科技医用酒精日产能达到110吨。

徐州市国盛控股集团有限公司积极推行“中小微企业金融普惠10条措施”2个多月以来，取得了实实在在的成效。截至目前，一是为疫情防控物资生产企业提供融资担保支持3480万元；二是为受疫情影响较大企业提供资金支持约5.91亿元，其中融资担保业务1.46亿元，信保基金业务1700万元，产业基金业务4亿元，小贷业务2830万元；三是办理应急周转金业务8.14亿元；四是为280户租户减免租金约387万元，减租面积77670平方米。多项举措有力推动了徐州市众多实体企业复工复产，按下“快进键”、跑出“加速度”。

(责编：任妍、孙阳)