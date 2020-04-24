新零售领跑助力 “在线新经济”正在崛起

近日，上海官方发布《上海市促进在线新经济发展行动方案(2020-2022年)》，其中明确了4个“100+”行动目标，并特别指出到2022年末，要将上海打造成具有国际影响力、国内领先的在线新经济发展高地。此方案一经推出便备受业界关注，其着重强调了核心技术攻关与创新型企业的培养，不仅为在线新经济的飞速崛起提供了行动指南，同时为各类新产业、新技术、新模式等在上海的落地发展绘制了一幅宏伟蓝图。

作为一种全新的业态模式，在线新经济紧跟现代数字技术的发展红利，融合了互联网、5G、人工智能、大数据等多项技术优势，有效地拓展了各大服务业的应用场景，未来发展潜力巨大。如今，在全民战“疫”的大背景下，“共享员工”“无接触配送”、“宅经济”等模式蓬勃兴起，社会消费习惯的改变也使得众多企业开始重视数字创新的能力，在积极应对疫情危机的同时专注于行业的转型“突围”。由此，发展“在线新经济”的应用空间得以进一步扩大，而上海则率先把握住了发展新机遇，并顺势成为各大新兴消费业态的生长基地，这对于全国发展新经济具有重要的示范引领价值。

有关数据显示，在线新经济的发展战略在上海布局已久，2020中国“TOP100新经济头部企业”研究报告指出，来自上海的企业数量达到了20家，占比达1/5，且主要集中在拥有数字交互技术赋能的新兴领域。也正因为如此，目前已有不少的上海本地创新企业走在了行业的前列，生鲜电商零售、新型移动出行、工业物联网、远程办公等新兴领域更是在此得到了飞速的发展和跨越。

疫情发生之后，创新土壤的开拓也帮助各企业获得了新一轮的发展机遇，上海此前力推的“在线新经济”更是展现出了蓬勃发展的力量。具体来说，“云逛街”、“云旅游”等创新模式强势崛起，其智能、快捷的服务特点受到消费者的广为青睐，在线经济的未来发展潜力是巨大的。在这场危机之中，先发布局优势使得疫情防控的技术需求得到了很好的匹配与满足，一些抗“疫”产品及应用表现出色，现阶段上海的复工复产正在扎实推进当中。

事实上，上海的预先布局以及成功实践并非一蹴而就，颇具潜力的消费市场以及大胆、前沿性的预判都使得它具备了得天独厚的发展条件，十分适合各类新消费业态的生长与崛起。以生鲜市场为例，疫情期间的盒马鲜生迎来了线上线下双增长的消费热潮。从发展脉络来看，上海这一特大型城市为新消费业态的孵化提供了无比、开放包容的制度环境，为上海本土所孕育的新兴消费业态中的代表。

不可否认的是，突发的疫情改变了众多消费者的生活方式，前沿性的新零售理念与“无接触配送”、“宅经济”等模式的融合已经成为一种时代趋势，众多新兴消费业态也因此得以发展、扩张。而前瞻性的战略布局眼光为上海赢得了新一轮先发优势，全新业态在此生长、孵化，并插上新零售的翅膀从上海走出并飞往全国各地。也正是在这样劲头十足的领跑助力之下，上海“在线新经济”迎来了突围崛起的有利机会，将步入全新的发展阶段。期待疫情后在线新经济等数字经济为上海等全国各地经济发展贡献新动能。（作者盘和林系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长）

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