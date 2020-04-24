阳光城2019年报：规模与品质双丰收 归母净利润同增33%

2020年4月23日晚，阳光城集团(股票代码：000671)发布了2019年度业绩报告。报告期内，公司实现销售金额2110亿，同比增长30个百分点；实现营收610.5亿，归母净利润40.2亿，同比增长33个百分点。在“规模上台阶，品质树标杆”的战略指导下，公司经营能力和产品品质明显提升，多项财务指标持续改善。行业下半场，阳光城有信心通过组建专业团队，培育行业内领先的运营能力，获得更好的发展。

规模首跨双千亿 实现营收610.5亿元

继2018年迈过千亿门槛，实现1628亿销售额之后，阳光城在2019年依旧保持着稳健增长的态势，销售金额首跨双千亿大关，在克而瑞发布的2019年中国房地产销售TOP200排行榜上，阳光城位列第13位。2019年，阳光城通过提前部署、及时行动，“春节不打烊”、“五一行动”、“一七再来”三大战役实现公司规模再上台阶，同时福州区域、上海区域、浙江区域等销售金额均突破200亿元，多个项目获得区域销冠。

报告期内，阳光城实现销售面积1713万平方米，销售金额2110亿元人民币，较去年同期增长约30个百分点；实现营业收入610.5亿元，合并归属于上市公司股东净利润40.2亿元，同比增长33个百分点，归母净利润率上升1.35个百分点至6.59%。

财务品质提升显著 净负债率同比下降44%

近年来，阳光城致力于调结构和去杠杆，多项债务指标实现优化。报告期内，阳光城有效降低资产负债率至83.5%，同比2018年底下降0.9个百分点，降低有息资产负债率至36.5%，同比2018年底下降6.3个百分点，降低净负债率至138%，同比2018年底下降44个百分点。报告期内，阳光城有息负债总额1,123亿元，在不增加有息负债总额的约束下实现了规模的快速增长；有息负债短长比优化至3:7，现金短债比1.25；同时，提升银行融资比例，非银占比降至25%。

在降低负债的同时，阳光城持续加强现金流管控。通过坚定执行“三收三支”现金政策，报告期内全口径回款1,692亿元，回款额增长29.8%，回款率80.20%，连续两年保持回款率80%以上；账面留存现金充足，2019年末账面现金419.8亿元，相较2018年末上升10.9%；融资渠道通畅，与多家银行建立良好合作，授信额度充足，截至2019年末，公司已获得的多家银行的授信总额1078.2亿元，其中未使用授信余额474.6亿元。

得益于良好的经营业绩和控杠杆成效，公司在过去一年中获得多家境内外评级机构上调评级，同时，得益于公司经营稳定、每股收益稳步提升，2019年，阳光城近年来首次将分红比例提高至20%以上，实现每10股派发现金红利2元(含税)。

多渠道扩充土储 现金流保持充沛

2019年，阳光城通过收并购、招拍挂、加大旧改等方式新增总地价656亿元，权益地价492亿元，新增货值2798亿元，同比上升31%。

阳光城在继续发挥原有的收并购投资能力以外，建立并拓展了旧改项目获取能力，于2019年成功在广州、深圳、昆明、贵阳等地确权多宗旧改项目，确权项目均可实现快速供货。值得一提的是：公司针对过往土地沉淀多、市场调控限价销售、土地储备过多可能带来额外财务负担的现实情况，改变了传统的“土地排名决定公司未来三年排名”的土储观念，2017年末开始调整土地投资方向，销多少、补多少，三年来投资实现了控负债与谋发展之间的平衡。

截至2019年底，阳光城土地储备总计4523万平方米，储备货值6324亿元，其中一二线城市可售货值占比74%。2019年公司新增土储平均权益为70%，与2018年同比增加15个百分点。

“绿色智慧家”产品主张不断深化 品质工程初见成效

2019年，阳光城不断深化“绿色智慧家”产品主张，以“绿色健康、便捷安全、家文化”为核心理念，打造全生命周期产品。截止2019年底，阳光城全国落地授牌的“绿色智慧家”项目44个，总建筑面积530万平方米，总共服务15万阳光城业主。

“绿色智慧家”产品内涵不断夯实，规划方案、户型结构及装修标准全面升级，尤其是在室内空气质量控制方面取得突破。疫情当下，以健康安全为核心打造的产品体系，广受市场好评。

2019年，阳光城品质革命初见成效，通过制定全行业首个涵盖项目品质全周期的品质评价模型，成功打造了佛山绿岛湖、福州檀境、南京文澜府等多个标杆项目。其中，佛山绿岛湖溢价显著，在竞品降价成风的严峻环境下，以高于精品近1万的价格实现热销，创造板块价格标杆。

一个坚持、两个方向和六大目标

2019年底，阳光城已启动组织变革，对集团-区域-基层三层架构进行全面升级，防止集团“衰变”，促进区域“聚变”，实现项目“裂变”，保持公司的灵活性，并释放发展新动能。

在完成组织变革后，管理层在今年年初工作会议上明确今年工作的一个坚持、两个方向和六大目标。“一个坚持”即坚定不移地围绕“规模上台阶、品质树标杆”战略开展一切经营工作。“两个方向”是指要在资本运作和生产经营两个方向上齐头并进。“六大目标”则将围绕引入战略投资人、提升股债资本市场认可度、销售目标、新增土储、品质工程及10万+交付等方面展开。

应对突如其来的新冠疫情，公司在维持年初既定六大工作目标的同时，也提出了三大应对思路，即“保回款、提去化”、“往前行、不掉队”、“灵活高效，随‘机’而动”。公司正凭借自身灵活精准高效的管理优势，主动防范危机、驰而不息。

2020年，阳光城管理团队也表示了对于未来的信心：“回望过去，我们围绕‘规模上台阶，品质树标杆’战略，给与市场的承诺一一兑现，我们将再用两三年的时间，不懈奋斗，踏石留印、抓铁留痕，逐步实现‘又大又强’，成长为一家团队优秀、管理先进、品质领先、经营高效的现代型企业。”

(责编：许维娜、夏晓伦)