科锐国际2019年营收超35亿元 净利同比增长29.38%

4月23日，A股人力资源服务企业科锐国际发布2019年度报告：2019年公司实现营业收入35.86亿元，同比增长63.24%；归属于母公司所有者净利润1.52亿元，比上年同期增长29.38%；扣除非经常性损益归属于母公司所有者净利润 1.33亿元，比上年同期增长22.91%。

在“四个一”基本战略的引领下，科锐国际坚持以技术和模式创新为内在驱动，推动业务深化升级，并通过国内外业务协同发展，保持业务可持续性增长。截至2019年，科锐国际拥有专业顾问团队2,200+名，成功为客户推荐中高端管理人员和专业技术岗位28,300+人，年度收费客户超过3700家，形成利润中心250+个。

多维整合技术产品，提升产品服务能力

云计算、人工智能、数字化已成为我国未来发展的重要战略，利用数字化技术弥补消失的人口红利也成为我国人力资源发展的重要举措。在产业互联网的进程中，科锐国际不断推进自身数字化转型，力求通过技术驱动实现互联互通，进一步在“咨询服务化、服务模块化、模块SaaS化、SaaS平台化”的指引下提升服务水平，并不断夯实技术基础，打磨适应长尾客户需求的“产品+服务”的新技术模块产品。

报告期内，公司加大技术投入，并继续追加投资才到，经过多维整合，新产品脉络更加清晰，统一形成科锐国际“三个一”的产品体系。即基于才到的系列SaaS产品，包括招聘、入职、考勤，薪税、福利管理等；基于科锐优职的岗位和行业细分招聘平台，包括大学生、大健康、零售等垂直细分领域；以及基于共享众包模式打造的人力资源合作伙伴平台“禾蛙”。

同时，科锐国际紧跟客户需求不断创新服务，通过加强服务中台、技术中台、数据中台建设，为前台的多种业务场景提供强有力的技术产品支持，并将项目成果运用于公司业务部门日常使用的“CTS”系统，在简历解析、筛选及人岗匹配等环节提高顾问工作效率，新增在线多人面试等功能，实现系列线上服务功能，以适应不同发展阶段、不同类型的客户需求。

推进“前店后厂“模式 聚焦商圈深化垂直升级

针对线下业务拓展，科锐国际不断深度挖掘线下三大主营业务间的交叉销售能力，打造“服务+平台+技术”创新模型，培育跨行业的新兴职能岗位业务增长点，通过不断推进“前店后厂”运营模式，配合商圈和职能岗位的深度垂直，至今已服务超过18个细分行业的研发、工程、制造、供应链、市场、销售、财务、法律、人事等多种职能职位。

为了深度挖掘商圈内客户需求，不断开拓长尾客户，扩大市场占有率，科锐国际将业务聚焦粤港澳大湾区、长三角、长江中下游、京津冀、成渝五大经济商圈，以“行业+商圈“实现更细颗粒度的覆盖。

灵活用工前景广阔 内生加外延协同齐发展

伴随着共享经济的到来，传统人力资源服务模式逐渐被变革，多元化的创新用工模式在重构组织与个人的关系中发挥着更大的效用，灵活用工正是共享经济催生下的产物。疫情之下，灵活用工“异军突起”。科锐国际作为最早布局灵活用工的人力资源企业之一，灵活用工业务已经成长为发展迅猛的业务单元，2019年灵活用工创造收入27.66亿元，占营收比重近八成，外包累计派出人员160,600人次。

放眼海外，2019年科锐国际抓住国际和国内大型企业跨国业务发展及“一带一路”倡议所带来的业务机会，审慎而积极的推进国际化。截至报告期末，科锐国际全球共设有109家分支机构，业务覆盖中国、英国、荷兰、新加坡、印度、泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、美国等国家和地区，中国大陆以外市场收入占公司总营收比重逾三成。新冠肺炎疫情让经济社会发展受到一定冲击,面对快速变化的市场，科锐国际迅速加快数字化转型，利用自身技术优势，推出系列无接触人力资源一体化解决方案，并积极协助各地政府及企业开展线上招聘，线上面试、线上考试，线上入职等全线支持，并通过空中宣讲，渠道对接，定点帮扶等措施推进大学生等重点群体实现更高质量和更充分就业。

(责编：车柯蒙、孙阳)