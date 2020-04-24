中国企业开启“新复工模式” 搭建城市科技“新基建”

4月20日，国家发改委首次明确新型基础设施的范围，明确新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

在疫情影响之下，中国普天、永新华等企业积极响应国家政策方针，紧抓“新基建”战略机遇，开启“新复工模式”，超前部署5G通信技术、人工智能、大数据等新一代信息技术与经济深度融合的全新经济生态，锤炼数字化服务能力，加速推进“新基建”带动企业自身发展。

据了解，从去年开始中国普天集团和永新华展开深度合作，计划通过5G通信技术、大数据和人工智能等“新基建”，研发定制化解决方案，通过不断加深5G通信、大数据、人工智能等技术和企业资源融合，建立服务于数字化城市的管理和运行方式，为发挥数字化城市的功能提供多方面的信息保障。

据介绍，4月20日，中国普天信息产业集团有限公司总经理陶雄强，国信证券股份有限公司党委书记、董事长何如，永新华控股集团有限公司主席李永军，深圳华控赛格股份有限公司董事长黄俞等企业家一行赴山东省青岛市考察。山东省委常委、青岛市委书记王清宪会见了企业家一行，会谈就5G、人工智能、工业互联网、物联网等服务城市的“新基建”体系建设展开深入交流。王清宪表示，新型基础设施建设最大的价值在于为百业赋能，用城市设计引领城市发展，加快5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，面向未来5至10年梳理出3万亿基础设施建设投资项目，分批次向全球发布。

王清宪说，工业互联网不只是一个平台，更是一个产业生态，我们抢抓全球产业链、供应链、价值链变化和市场格局重构新机遇，把当前复工复产、做好“六稳”工作与长远调结构转动能结合起来，加快聚集工业互联网平台企业，构建开源共享的产业生态系统，打造世界工业互联网之都。（牛广文）

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