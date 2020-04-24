网易有道智云教学系统入选工信部复工复产复课解决方案名单

近日，工信部公示了《疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案名单》，共有94个产品和解决方案入选名单，与复课有关的解决方案，有网易有道、钉钉与好未来等企业入选，其中，网易有道智云教学系统获浙江省推荐上榜。

据悉，工信部组织开展了此次申报和评审工作，旨在遴选出在疫情防控、物资调配、民生保障和复工复产复课等方面起到带头作用、取得了良好成效的大数据产品和解决方案，并在经过公示后，正式向全国进行宣传推广。

据介绍，疫情期间，为了全力配合教育部门部署的“停课不停学”工作，缓解各地学校因延迟开学带来的不便，网易有道旗下AI开放平台——有道智云较早响应并免费向全国中小学校及培训机构提供了多项支持。有道智云于1月26日开始向全国的中小学校及培训机构提供免费的远程教学系统，具体包括：视频录播课课程设计、全流程学习数据的记录分析、智能作业批改系统及学情大数据分析报告，基本覆盖疫情期间中小学校和培训机构的日常教学需求。

疫情期间，有道智云共接到全国超过2800学校和机构的合作需求，覆盖学生数达200万，合作机构包括各地教育局、公立学校、私立学校及培训机构等，覆盖北京、新疆、广东、上海、湖南等全国多个地区。

随着各地学校线上教学需求的激增，为了解决教师线上布置作业、远程监督教学的难题，有道智云又在原有系统的基础上开发出极速版作业系统，并向全国中小学校继续免费开放。据介绍，目前，全国有超过2000所中小学校在使用这套作业系统。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)