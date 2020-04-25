别样逆行：十几天吃了一辈子的方便面

煤矿智能装备产业是中信重工开诚智能的两大产业之一。2019年底，公司承接了一个大型煤矿自动化项目，总价值将近5000万，关于项目的各项工作都牵动着重点项目部副经理王国富的心。2月2日，为了保证项目进度，他便不顾家人阻拦，从玉田老家返回公司进行设备调试，随他一起回来的是一箱箱的方便面、各种简单食品和家人担忧的心情。

因为企业还未复工，住在公司宿舍的王国富一日三餐基本都是方便面。直到10几天后公司开始部分复工、食堂开始正常供餐，王国富把剩下方便面一股脑塞进了箱底，心里不禁感叹：“以后再也不会想吃方便面了，这十几天恐怕把这辈子的方便面都吃出来了。”

在王国福的感召下，组里的两位同事也赶到了公司。就是在这样的条件下，他们每天除了例行消毒，便是抓紧时间进行设备调试。偌大的车间，陪伴王国富们的只有设备的调试声和一杯杯的热开水。

正是因为王国富的提前复工，该项目不仅克服了疫情影响，按计划保质保量地完成了各阶段工作，甚至提前了进度。（夏晓伦）

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