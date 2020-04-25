畅物流，打通经济大动脉（看！中国经济奋力突围⒀）

开往德国杜伊斯堡的中欧（武汉）班列从中铁联集武汉中心站驶出。

新华社记者 肖艺九摄

随着各行业复工复产，京杭大运河的运输日益繁忙起来。图为京杭大运河上的货运船只。

贺敬华摄（人民图片）

沈阳货运中心文官屯营业室在北宏专用线组织装卸建筑钢材作业。

翟有丰摄（人民图片）

在三亚市政府蔬菜应急调控配送中心，工作人员正往卡车上装载瓜菜。

武 威摄（人民视觉）

在轰鸣的厂房里，一车车零配件畅通无阻地运送到汽车总装线上，全国汽车行业产能利用率迅速攀升至80%以上；

在复绿的田野间，种子、肥料、农药等顺利进村进店，春耕备耕物资供应充足，化肥可供应量能满足2000多万吨春播需求；

在百姓的餐桌上，鲜美可口的春季时令菜多了，物流通畅了，运输成本下降了，3月份鲜菜价格下降12.2%……

春风和煦，交通大动脉奔涌，一幅货畅其流的图景正在眼前生动呈现。

通堵点补断点，加速产业链协同复工复产

“一些地区、一些矿山封路，还有复工的不及时，造成我们供应量不足。”广西柳州钢铁集团有限公司原燃料采购部部长谭绍栋说，2月初刚复工时，企业面临着原材料供应不上的窘境。

特殊时期，行非常之策。了解到企业困难后，南宁铁路局立即从广西防城港组织约300车的货源，保证柳钢集团煤炭、矿石等原材料供应。上游原材料运输问题解决了，下游产品怎么运出去？南宁铁路局又根据柳钢生产、销售变化情况，最大限度地实现多装快卸，通过24小时不间断运行的铁路把螺纹钢等成品运输到南宁国际铁路港。上下游物流畅通了，柳钢集团在2月15日就实现了炼铁生产开工率持续100％。

续上物流断点，对接上下游，政府部门亲自当“红娘”。还有不少地方搭建对接平台，通过畅通信息流来提升物流效率。

“多亏这个货运信息服务平台，我们的设备订单才能及时交付给客户。”浙江省丽水市青风制冷设备制造有限公司货运负责人林燕松了一口气，之前合作的物流企业受疫情影响对接不上，公司10余台大型制冷设备成品一时无法发货。

一边是货主找车，另一边又有车主等货。丽水市交通运输局与物流科技公司合作，搭建货运信息服务平台。平台一上线，就有29家货主、150家货运企业、234辆货车火速入驻，互相接上了头。不仅货主解了燃眉之急，物流企业也很高兴。“现在我们公司日均能接到近10余吨的货物。”当地一家物流企业负责人介绍，与疫情发生前相比，企业服务了更多小微企业和个体商户，连接的产业链越来越长。

一系列政策“及时雨”进一步为物流减负清障。3月3日国务院常务会议明确，6月底前，进出口货物港口建设费免收，铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用减半收取，收费公路持续免费……“我们公司240辆货车，一个月能省10万元的通行费，运输效率也提高了。”云南德胜物流有限公司总经理陈旺说。“企业已享受到减免今年2至6月社会保险费用约60万元，减轻了资金压力，截至3月下旬集装箱运输量已达3万多标箱，同比增长10.6%。”安吉上港国际港务有限公司总经理黄少远说。

“这些政策一方面加速物流恢复，促进各产业链的协同运转效率，另一方面，市场运价也随着物流企业运输成本的下降而下降，为复工复产提速扩面创造了有利条件。”中国企业联合会研究员刘兴国说。

抢农时保春耕，公铁海联运一路绿灯

春耕农忙时，也正是化肥、种子、农耕机具等农资运输的高峰期。物流还未完全恢复，但农时耽误不得。怎样确保春耕物资及时送到田间地头？多地各显其能，助力春耕画卷准时铺开。

一条龙服务，绿色通道一路抢。1—2月，广州铁路局春耕物资发运和接卸量同比不仅没有下降，反而增长15%和30%。“我们车间迅速成立30多人的党员突击队日夜抢运，做到计划、承运、配空、装车、挂运一条龙快速服务，一路绿灯放行。”广州铁路局广州货运中心三水西车间主任钟树旗说，为春耕物资开辟专用运输通道，在各个运输节点上最大程度压缩停留时间，创造了这个“逆势增速”。

公海铁联运，多种方式统筹活。云南化肥因含磷量高，深受北方市场欢迎。南肥北运，在广西防城港中转，海铁联运跑出加速度。“最多的那一天，抵达港口的化肥有300多个‘卡’，必须争分夺秒！”北部湾港防城港码头有限公司正面吊司机缪军忙坏了，一个“卡”两个集装箱，就有两三千吨的化肥。港口还将装箱业务前移，使集装箱抵港后可以第一时间吊装上船运往营口港。3月以来，海铁联运让广西每天能运输化肥6000吨。

点对点对接，短驳运输衔接紧。农资农具到了车站、港口，怎样运到农户家里、送到田间地头？3月初，在四川省乐山市犍为县清溪镇茉莉花茶园区，地整理好了，新的幼苗也已预订，就等着下地插种，唯一欠缺的是耕地机具。“租不到车，机具没法拖到田间。县里知道后马上协调了一辆平板车，分两次把20多台旋耕机送到。”园区农投公司负责人说。跟犍为县一样，不少地方统筹当地物流储备运力，通过县、乡、村三级物流网络，随调随装，灵活衔接短途运输，疫情防控期间也没让农资卡在“最后一公里”。

春耕生产热火朝天，4到5月仍是用肥高峰。提供24小时应急运输电话，确保春耕物资和农机具运输车辆不停车、不检查、不收费、优先通行……针对前期春耕物资运输难题，保障政策越来越细化，落实面越来越广泛，为更多乡村带去丰收希望。

促消费稳外贸，国际货航、中欧班列“扩容”出海

“物流量比复工头几天多了，现在热干面销量估计比去年增加40%。”4月19日，武汉物流园区内恢复了车来车往的繁忙景象。防疫期间，湖北仅农产品一项在各大电商平台就累计销售了79.6万吨。

一季度实物商品网上零售增长5.9%，占社会消费品零售总额的比重达23.6%。网上零售快速增长背后是快递物流的强劲支撑。3月初，邮政快递业复工率就已达90.2%，日处理快件量1.6亿件以上，复产率超过80%。

在全球疫情蔓延、出口订单减少的形势下，跨境电商业务成为一抹亮色。

“以前国外客户订单大且集中，主要通过线下零售为主，如今疫情影响实体店营业，但国外对我们产品的需求没有减少，更多外国消费者通过跨境电商平台购买。”浙江金华万得福日用品股份有限公司董事长秘书胡灵芝说。

义乌丹均饰品有限公司副总经理胡冰也深有同感：“复工之初，我们海外订单量不降反升。”但是跨境运输成了问题。海外疫情仍在蔓延，全球民航客运大幅下降，很大一部分运力来自客机腹舱的国际货运也随之大幅下降。

国际供应链保通保运保供迫在眉睫！民航局出台政策为跨境物流“扩容”：降低国际航空货运成本、简化货运航线航班审批，鼓励航空公司使用客机执行全货运航班，采用“点对点”货运包机应对客运减量，加强“运贸对接”……

跨境货运逐步恢复，万得福公司生产线得以满负荷运转，目前销售额已与去年持平。“3月以来在菜鸟速卖通跨境平台上，公司销售额较去年同期翻了5倍。”随着货运包机增加，胡冰的苦恼也解决了。菜鸟网络总裁助理熊伟说，菜鸟投入近200架次包机，进入4月后，跨境物流订单已逐步恢复到疫情发生前的日常水平。

4月6日至12日，中外航空公司共有国际货运航班预先飞行计划4445班，已超过疫情发生前的1014班，增幅338%。国际物流“天路”拓宽，跨境陆运也不甘落后。据国铁集团相关部门负责人介绍，3月中欧班列共开行809列、发送7.3万标箱，创下单月开行列数和发送箱数新高，同比分别增长30%、36%。

企业协力，政策清障，铁水公空联动，打通运输大动脉，畅通物流微循环，经济社会肌体将更显生机、更有活力！

(责编：岳弘彬)