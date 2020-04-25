中国黄金发挥央企顶梁柱作用 统筹推进疫情防控和复工复产

新冠肺炎疫情发生以来，中国黄金集团有限公司在大战中主动担当作为，在大考中践行初心使命，在统筹推进疫情防控和复工复产中发挥央企顶梁柱作用，为夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利贡献力量。

坚持以人民为中心的发展思想

疫情就是命令，防控就是责任。中国黄金集团有限公司党委迅速进入战斗状态：1月23日，印发《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的紧急通知》；1月25日，党委书记、董事长卢进，党委副书记、董事、总经理刘冰通过视频慰问在鄂企业广大员工，了解在鄂企业员工健康状况，要求各企业全力抓好防控疫情工作，切实保障员工身体健康和生命安全；1月27日，召开临时党委会，第一时间成立了应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，同时建立了24小时值班值守制度，卢进、刘冰到岗，靠前指挥疫情防控工作；1月28日，召开关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作视频会，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院关于新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的决策部署和国资委党委相关要求，坚决落实好各项防控措施；现场连线了在鄂企业听取关于疫情防控工作的专题汇报，并要求各企业认真配合地方党委政府，全面做好疫情防控工作；1月29日、31日，相继印发了《关于进一步做好疫情防控工作的通知》《关于加强党的领导为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，进一步就抓实抓细疫情防控工作提出要求。此后，通过16次党委会、3次视频会，对疫情防控再部署、再要求、再落实。

截至目前，全集团5万余名员工，没有出现一例确诊病例和疑似病例，疫情防控工作取得阶段性胜利。

在集团公司党委的统一部署安排下，各企业主要领导深入一线、靠前指挥，全体干部职工积极响应、扎实工作，迅速投入到疫情防控阻击战中：第一时间组织人员、安排专项资金采购体温检测仪、消毒液和口罩，全力保障防疫物资充足储备，为战斗在一线岗位的员工提供安全防护保障；按照地方政府统一部署安排，积极配合地方政府部门开展疫情防控工作，将施工队纳入企业职工一并管理，统一建立员工健康情况报表、返岗人员行程信息统计、外出人员活动轨迹等台账，准确掌握员工动态，做到员工健康状况全程跟踪、活动轨迹可追溯，并取消集中就餐实施专人餐具独立就餐，改每天测体温一次为定时三次，严格执行向集团公司零报告制度；为减少人员聚集，开启“云办公”模式，抗疫办公两手抓，同时通过微信、企业微信、广播等非接触的方式持续加大疫情防控宣传力度，引导员工做好个人防护。

全力以赴为疫情防控提供坚强支撑

作为国内外知名的辐照合约灭菌领军企业之一，中国黄金集团有限公司所属中金辐照股份有限公司充分发挥相较传统灭菌方式，辐照灭菌缩短了灭菌时间，提高了灭菌效率，减少了化学残留的优势，第一时间制定了《中金辐照防控疫情免费灭菌服务指南》，对疫情所需的非商业经营的医疗防护耗材和医疗器械免费提供“全天候、不间断”的辐照灭菌绿色快捷服务。

目前，累计完成防护口罩辐照灭菌4148.4万个，医用一次性防护服47.6万件，一次性医用手套885.1万双，中草药粉及药片967.2吨，灭菌样本运输管146.9万支，为白衣执甲的抗疫医护英雄们贡献了中国黄金人的力量。

中国黄金集团有限公司党委充分发挥所属企业遍布各个省区市的优势，鼓励各企业激活力量，协助各地政府全面开展疫情防控工作。

在湖北，湖北三鑫金铜股份有限公司组织250余名党员干部、入党积极分子、团员青年志愿者累计7322人次，赶赴所在地社区开展入户筛查、定点包保、卡点值守、物资配送、困难帮扶等一系列防疫工作，同时，为所在地社区送去口罩、酒精、消毒液等急需物品，有效缓解了抗疫期间社区人手不够、防疫物资不足的局面，受到了黄石市委组织部的通报表扬。湖北鸡笼山黄金矿业有限公司组成一支临时防控党员突击队，协助乡镇、村组做好防疫工作，在防护物资紧缺的情况下，突击队支援村组相关防护物资用品，受到了地方好评。

在西藏，西藏华泰龙矿业开发有限公司在春节期间留守值班人员紧缺的情况下抽调八名中层干部配合驻地党委、政府，设立检查站，深入到防疫一线，为驻地党委政府分担了工作压力。

在“一带一路”的吉尔吉斯共和国，中国黄金集团有限公司所属凯奇恰拉特公司积极和驻地政府沟通对接卫生防疫工作，协助政府加强卫生管理，同时向当地捐赠口罩2万余个，酒精400余升。

一方有难，八方支援。集团公司通过国资委账户捐赠1000万元，湖北三鑫金铜股份有限公司捐赠驻地政府300万元，辽宁排山楼黄金矿业有限公司捐赠驻地政府50万元，西藏华泰龙矿业开发有限公司捐赠驻地政府50万元，贵州锦丰矿业有限公司捐赠驻地政府50万元，辽宁二道沟捐赠驻地政府30万元，累计捐款达1480万元；广大党员积极响应党中央号召踊跃捐款，支持疫情防控工作；团员青年积极响应团中央号召为抗疫一线医务人员子女和因疫致困的青少年奉献爱心；同时，广大职工群众还自发通过中国红十字会等途径为武汉捐款、捐物，以各种形式为战“疫”尽微薄之力。

以务实举措助推经济平稳运行

作为集地质勘探、矿山开采、选矿冶炼、产品精炼、加工销售、科研开发、工程设计与建设于一体的全产业链大型黄金产业集团，中国黄金集团有限公司党委将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为重大政治任务，坚定必胜信心，多措并举紧紧扭住完成全年目标任务这个“牛鼻子”，全力以赴助推经济平稳运行。

截至目前，已顺利完成2020年一季度矿产金、矿产铜和利润预算进度任务目标，除因季节性停工和政策性因素影响未复工企业外，已实现所属企业“应复尽复”，产能利用率较上年同期提高0.75%。

持续发力强化组织部署。2月7日，加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作视频会就指出，“疫情防控责任重大，提前安排全年生产经营任务也须臾不可放松。”2月25日，卢进、刘冰一行赴中金珠宝公司中国黄金（北京）旗舰店销售一线就疫情防控和复工复产工作展开专题调研。2月27日，统筹推进新冠肺炎疫情防控、复工复产和企业发展视频会又进一步强调，“年初工作会确定的各项目标任务坚决不会改变”，同时根据矿山企业、冶炼企业、黄金珠宝销售企业、建设企业、辐照企业和资产财务类企业的特点，精准施策，进一步细化对产业链上不同类型企业复工复产的指导，强化了部署安排的针对性和有效性。同时，应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组设立了综合运营、防疫物资、境外工作、舆情宣传、法律保障等5个专项工作组，出台了信息报告、物资调配机制、健康防护机制、资金保障机制等配套机制，进一步强化了复工复产的保障。

刀刃向内优化治理体系。为更好的适应疫情期间严峻的生产经营形势，中国黄金集团有限公司党委直面问题、刀刃向内、苦练内功，进一步优化了管理体系：原来归属于板块管理的2个重大在建项目改为集团总部直接管理，缩短管理链条，提高执行效率；推进黄金交易、原料采购平台的整合，提高集团对外部市场的应变能力和反应速度；优化调整总部机构职能，成立生产运营部，加强对矿业板块和相关业务的管理和协调，保证集团主业经营平稳、效益稳定；调整优化《中国黄金集团有限公司投资管理制度》，战略投资管理制度涉及审批、备案的条款，总体减少24.14%，直管二级公司决策权限内审批的事项等不再向集团公司备案；完成总部借调人员的清理工作。进一步推进降本增效，树立过紧日子的思想，明确要求将2020年可控管理费用压缩20%，集团总部率先垂范，完成既定目标，一季度总部管理费用同比下降39.42%。

多措并举提升生产热度。在防范风险的基础上加大资金筹措力度，集团公司通过发行中期票据、黄金租借、超短期融资券等方式融资83.16亿元，融资额较去年同期增长94.8%，有序完成到期负债接续工作，确保了经营过程中的资金安全。要求有条件的企业加大井下采矿供矿量，统一调配，确保选冶流程原料稳定，尽力降低疫情扩大后井下停工停产带来的产能下降损失；同时，在疫情开始前，强化生产防疫必要物资加大采购力度，留出余量，努力确保企业正常生产经营秩序。通过OA及移动办公平台打通企业管理流程，一季度处理OA线上业务流程6652条，召开视频会议1011次，总时长376小时；加快推广安全生产运营管控平台，实现了健康安全生产状态、矿产资源三维模型和储量管理的动态管理和在线监测。中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司结合疫情防控实际，想消费者之所想，急消费者之所急，积极开展“全员营销”，第一时间将线下店面的优质产品和服务搬到线上，积极调动销售终端非公企业加盟商在确保疫情防控的同时尽快复工复产。中国黄金集团内蒙古矿业有限公司通过合理调配作业人员，“小改小革”自制生产材料，提前计划备齐检修物资，认真巡点检，及时处理设备故障、合理统筹待检样品等有力措施，全面完成一季度生产计划。贵州锦丰矿业有限公司通过强化矿生产调度，紧密衔接生产工序，优化选冶工艺参数等方式顺利完成一季度生产目标。长春研究院有限公司发挥特殊时期人员集中的优势，将科研工作重点放在方案设计和室内试验上，提炼核心内容，梳理技术要点，加速知识产权转化，目前《某金矿污水处理污泥危险废物鉴别方案》已顺利通过评审。所属产业链各上中下游各企业均立足各自实际，围绕生产经营在劳动力组织、物资保障、开源节流等方面下功夫，加快复产达产步伐。

坚持充分发挥政治优势

面对夺取“双胜利”的明确要求，中国黄金集团有限公司党委充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，全面发动全集团638个党组织、近12000名党员当先锋作表率，凝聚起众志成城的磅礴力量。

着力构筑坚强战斗堡垒。中国黄金集团有限公司各级党组将“一个党员一面旗帜”“党员先锋岗”“党员责任区”“青年突击队”等平日富有成效的党建活动载体，立即转化为疫情防控和复工复产中的最坚实、最有力、反应最迅速的力量，切实做到哪里任务危险哪里就有党组织，哪里任务繁重党组织就出现在哪里。位于湖北省黄石市的湖北三鑫金铜股份有限公司各党支部刚一全面恢复生产，就围绕生产任务强化过程管理、细化日常考核指标，以“三型”党支部建设和“行动支部”工作法为抓手，深入开展生产经营工作的挂(责任)、包(任务)、帮(提升)等创先争优活动和党建品牌特色创建工作，把党建优势转化为公司生产经营的动力优势。辽宁天利金业有限责任公司党员科技攻关小组重点攻关处理进口原料的细菌氧化回收率技术，驯化细菌“通吃”各种原料的本领，完善了生物氧化提金集成技术体系，拓宽了生物氧化工艺的原料适应范围，确保了日处理矿量稳产达标。河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司机关支部秉承“一线生产最优先”的原则，带领党员干部赶赴生产一线，扒矿石、砸大块、推车子，助力一线生产。

着力发挥先锋模范作用。“我是党员，这个时候就得站出来”“我是一名党员，我要冲锋在前”“我是党员，现来社区报到”，在这个特殊的战“疫”，中国黄金党员干部突击冲锋在前，用行动践行初心使命。湖北三鑫金铜股份有限公司党员主动向社区报到，参与所在地社区疫情宣传、值守等防控工作，华国珍、黄勇、陈国标、陈凯父子的先进事迹被“今日大冶”日报宣传报道，刘丰、彭凌等同志得到区委组织部的通报表扬；中金辐照武汉有限公司徐陶淦在武汉“封城”前夕，主动担负起党员的责任，放弃返乡，坚守公司；湖北鸡笼山黄金矿业有限公司胡庆鸿无暇顾及自身血糖高、血压高等慢性病史，自疫情发生以来便一直坚守在矿区；山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司卢志刚为保障全公司安全，平均每天连续工作时间超过16个小时，日夜坚守在安全管控和疫情防控工作第一线……沧海横流方显英雄本色，中国黄金党员干部用朴实的话语、坚实的行动践行了党员的承诺。

着力深化宣传思想工作。中国黄金集团有限公司党委切实发挥宣传思想工作教育干部、引领群众的关键作用，创新思想教育，强化舆论引导，凝聚起夺取“双胜利”的强大精神力量。第一时间收集梳理汇编习近平总书记关于疫情防控、复工复产的重要讲话精神和指示批示，党中央、国务院的决策部署，国资委党委的安排部署，并实时进行更新丰富，形成《中国黄金疫情防控、复工复产学习材料》第1-13版，及时组织广大党员职工开展“云学习”。统筹整合中国黄金内外网、《中国黄金报》、“采金人”公众号、“中国黄金网”公众号、手机报等网站、平面和新媒体宣传资源，策划部署展开抗击疫情、复工复产专题报道，发掘了不少中国黄金人抗击疫情、复工复产的鲜活事迹。为更生动活泼宣传疫情防控知识，在中国黄金系列微表情的基础上，迅速设计开发出“戴口罩”“勤洗手”“勤通风”“少出门”等疫情防控表情。为方便广大黄金人了解疫情实时动态、发现附近疫情、识别谣言、寻求救助，牵手360集团，在“采金人”公众号及时上线“360-中国黄金报社”新冠肺炎实时疫情追踪。及时编制上线《中国黄金集团有限公司职工返岗防疫指南》《在京单位做好支持配合北京疫情防控指南》，强化了广大职工疫情防控教育，确保了员工的安全生产。

当前，全国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，中国黄金集团有限公司党委将深化改革、抢抓机遇，锐意进取、攻坚克难，力争把疫情造成的损失降到最低限度，扎实推动高质量发展，加快建设具有全球竞争力的世界一流黄金产业集团。

(责编：夏晓伦、毕磊)