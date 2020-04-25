复工复产第一线：强化管理、提质增效 推进全面降成本

当前，我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复，同时，不确定因素增多，经济发展面临的困难增大。“要深入分析，全面权衡，准确识变、科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇”。方大集团于4月11日召开电话会议，提出面对当前宏观经济和市场形势，各企业要结合实际情况，进一步强化管理、提质增效。中兴商业迅速行动，吹响“全面降成本，‘大干一百天’”的号角。

指方向鼓干劲 凝聚起磅礴力量

目前虽然疫情防控工作尚未划上句号，但是公司各项工作逐步走向正轨，针对一季度经营工作中遇到的问题和困难，公司上下积极采取措施，转变观念，牢固树立市场意识。全体干部员工做到“把企业当成自己的家”。员工踊跃提出合理化建议，堵塞跑冒滴漏，营造出“人人算成本、人人降成本”的浓厚氛围，广大员工迅速、全面、自主自发地投入到降本增效工作中。

同时，公司充分发挥党组织和群团组织的先锋模范作用，领导干部带头到联系点，广泛征询基层干部群众在降本增效、提升经营管理的意见建议，让广大员工献计献策。各基层党组织要在联系服务群众上多用心，在组织凝聚群众上多用力，发挥好桥梁和纽带作用，凝心聚力，汇聚起中兴干事创业的强大力量。

定措施见实效 推进全面降成本

国际化妆品卖区在品牌间开展月度销售竞赛、日常销售占比提升竞赛，并积极与同行业对标，争当销售第一名。

国际精品卖区、钟表珠宝卖区听取服务员工的意见，征求合理化建立数十条，帮助员工解决实际问题和困难。精品女装、时尚女装、少淑女装卖区坚决杜绝违规行为，包括私收银，利用职务之便违规倒卖积分或电子券，办理会员卡违规积分，员工绑定黑金卡车牌等情况，堵塞跑冒滴漏，成效显著。

男装、鞋品皮具、运动休闲卖区努力降低销售费用和管理费用，全方位节约办公费用，减少办公损耗。各区域严格管理品牌预售款，已经建立品牌明细账，及时记录《品牌预售登记表》，做好阶段性清查工作。

家居电讯、针织家纺、儿童世界卖区及连锁超市以降本增效为抓手，极大的激发了大家的主观能动性，全体干部员工纷纷表示共同努力完成即将到来的营销活动的目标任务。

真降本增实效 树立实干的导向

总裁办公室、员工食堂每名员工为降本增效献计献策，制定详细节约能源措施。

在节约用电方面，总裁办公室请保卫保障部对食堂电路进行了改造，由原来的一个开关控制多组照明灯改为分组控制；根据实际情况严格掌控，合理使用照明设备；灶台风机、蒸箱等设施无操作时关闭电源，随时做到“人走灯灭、人走机关”。

在节约用水方面，要求各岗位勤检查水龙头，发现漏水、滴水现象立即报修整改；清洗餐具及蔬菜时都先浸泡再在清水池中清洗，不用流水直接冲洗；对冰鲜食材合理安排时间提前解冻，杜绝用水解冻。

在燃气使用方面，按烹调菜品时间点火，无操作时间关闭大火阀及长明火。同时，严格把控消耗品使用，如胶皮手套、帽子等按时定量发放；洗洁精、百洁布、油烟净、小抹布等日常消耗品定时领取，以旧换新；在使用过程中合理控制用量，卫生间客纸上、下午定点使用。节约使用食品原材料。减少底油的用量，袋、桶、瓶、盒装的调料每次用完都要清理干净，烹调时合理把握调料的用量，原材料按所需数量加工操作，避免剩余浪费。在原材料的使用中加强严细管理，对标挖潜，严格按照规程规范操作。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)