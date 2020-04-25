水牛奶擦亮广西“三月三”数字经济名片

“又是壮乡三月三嘞，嘿撩撩啰！”

“唱着山歌挤牛奶嘞，嘿撩撩啰！”

“什么牛奶贵如金嘞，什么牛奶猴赛雷哎？”

“水牛牛奶贵如金嘞，阿伯阿仔都好饮嘞！”

循声而至，远处白云缭绕，棚内流水潺潺，几名身着民族服装的奶农正在边唱山歌边挤奶，健硕的奶水牛发出清脆的叫声，并不时将鼻子伸向奶农处。4月20日，在广西南宁横县云表牧场看到了这样一幕。

场长谢社恩告诉记者，这是他们最近一段时间的日常动作——唱山歌“夸牛”催奶。

他介绍说，为了让奶水牛能够拥有一个轻松、愉快的生活和产奶环境，他们专门创作了这首《催奶山歌》，因为给奶水牛听音乐可以消抵牛的应激反应，从而使其情绪稳定，增加食欲和食量，激活乳腺，使得泌乳加快、下乳顺畅，提高产奶量，牛奶的质量也相对得到了提高。特别是在挤奶的时候，如果奶水牛情绪暴躁，相互拥挤、踩踏，套杯时又不配合奶农，就会对产奶量有很大影响。而悠扬舒缓的山歌让奶牛们仿佛沉浸在动听的旋律之中，安静又听话。

据介绍，水牛奶口味香醇浓厚，胆固醇低，能进行高质量乳制品的深加工，是一种营养丰富、全面，消化吸收率高的优质奶，目前，水牛奶业在广西已经发展成为优势明显、特色鲜明的新兴产业。

如今，大家深刻认识到增强体质、提高免疫力的重要性，广西水牛奶因其营养价值高、产量少，在市场上一度供不应求，聚划算为满足消费者的需求，借传统节日“壮族三月三”之际发动广西奶农唱山歌催奶，以此增加水牛奶产量，助力全民健康。

为提振消费信心、促进消费回补，3月26日至5月26日，广西与阿里巴巴集团联合举办2020壮美广西“三月三”暖心生活节。这一暖心生活节包含“汇聚广西·桂品出乡”等专题活动，主要依托淘宝、聚划算、支付宝等平台，组织广西老字号品牌、特产核心品牌、伴手礼品牌等1000多家桂字号企业，优选2000多款特色产品线上促销，山歌“夸出来”的水牛奶就是其中的主推特色产品。

“汇聚广西·桂品出乡”活动搭乘“壮族三月三”的节庆契机，线上线下联动，政企平台联合，展现广西“好山好水出好物”的品牌，擦亮广西“三月三”数字经济名片，将具有地域特色的优势农产品运用互联网提升品牌影响力和产品的溢价，并把田间地头与餐桌连接起来，让更多人收益，也助推广西打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略，为地域经济带来新突破、新发展、新机遇。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)