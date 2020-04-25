国家邮政局：快递量基本恢复疫前水平 三年实现村村通快递

人民网北京4月25日电（记者 胡挹工）今日下午，国务院联防联控机制就电子商务促进消费和助力经济提质升级工作情况召开发布会。国家邮政局市场监管司副司长边作栋针对电子商务相关问题进行了介绍。特别针对快递复产情况、农村快递物流服务以及无人配送业务等受到关注的问题进行了说明。

目前快递量日超2亿件基本恢复至疫情前水平

边作栋在会上表示，目前快递业所支撑的实物商品网络零售额已经占到社会消费品零售总额的1/5，说明快递与电商的协同发展取得了巨大进步。在疫情防控和复工复产过程中，快递更是充当了满足百姓生活必需品网购需求和支撑电商复工复产的重要角色。现在每天快递量已经超过2亿件，已经基本恢复到疫情前的正常水平。

同时边作栋也表示，目前电商与快递物流的协同发展也还存在着一些问题，比如服务农村电商发展、快递包装治理、数据互联互通等问题。下一步，国家邮政局着眼于当前复工复产以及电商与快递协同发展的需要，准备从以下几个方面发力：要面向“三个市场”，就是农村市场、制造业市场、国际市场，推进快递进村、快递进场和快递出海的“两进一出”工程；要发展三个新业态，为打通电商配送的难点堵点，重点推进智能快件箱、快递末端公共服务平台以及仓递一体化这三个新业态的发展，通俗的讲就是“三个递”，即箱递、站递和仓递，来适应电商线上线下融合发展的需要；要完善三个机制。这也是针对疫情防控和复工复产期间出现的一些难点和堵点问题。要完善末端管理机制，解决好快递员进小区和封闭小区智能快件箱建设的问题；完善数据互联共享机制，满足电商正逐渐出现的库存前置、智能分仓等新模式的需要；完善农村保障机制，加强政府对农村快递服务的保障，推动快递的下乡和进村能够落到实处。

力争三年基本实现村村通快递

针对农村市场，边作栋特别指出，农村的快递物流服务是农村经济流通循环体系的重要组成部分，现在全国已经有96.6%的乡镇设立了快递服务网点。今年一季度，即使受到了疫情影响，农村地区收投的快件量依然超过了30亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过2000亿元。现在农村的快递服务还存在着服务成本偏高、村级覆盖率偏低、还有服务不到位等一些问题。为此，国家邮政局已经于近期启动了“快递进村”工程，目标是力争用三年时间推动符合条件的建制村基本实现村村通快递。“我们提出了六种快递进村的方式，包括快递企业在农村自设网点、快递企业抱团共建网点、快递企业与邮政企业合作、快递企业与农村客运班车客运站合作、快递企业与供销社和电商平台合作、快递企业与第三方独立平台合作，目的是通过画大同心圆，构建形成一个共建共生的农村快递物流生态圈。”

在服务现代农业方面，快递有着很好的基础，也形成了比较成熟的模式。截至目前，全国已经形成了业务量超千万件的“快递服务现代农业金牌项目”37个，其中包括广西南宁的沃柑、江苏沭阳的花木、陕西西安的猕猴桃等等。快递业务量实际上意味着顾客的真实选择，也是品牌品质的象征。近期湖北省也开展了快递服务现代农业的金牌和银牌项目的评选。“在此我想给湖北省的农产品在线‘带一下货’，介绍一下湖北省的快递服务现代农业金牌和银牌项目。金牌项目是秭归脐橙，年快递量已经超千万，银牌项目有10个，包括黄冈蕲艾、孝感红桃、洪湖莲藕、宜城鸭蛋、大悟茶叶、随州多肉植物、襄阳黄桃、恩施的富硒茶叶、富硒土豆和柑橘，这些银牌项目业务量超百万件。这意味着有越来越多消费者在选择这些具有品牌品质保障的农产品。我也欢迎大家在各大电商平台选购这些产品，这也是对湖北地区的复工复产和复商复市的支持。”

擅自将快件投入智能快件箱，用户可投诉举报

在广大消费者都比较关心的无人配送方面，边作栋针也进行了相关说明。边作栋介绍，无人配送目前来看主要包括智能快件箱、无人机、无人车等形式，是邮政快递末端服务的发展趋势之一。目前看，智能快件箱是比较成熟的，在本次疫情防控期间也发挥了非常重要的作用。无人机目前主要应用于山区和海岛等一些交通不便地区的快件投递。疫情期间，湖北武汉的快递企业用无人机把医疗防疫物资成功地降落在武汉金银潭医院，说明无人机在交通限行、封闭管理等情况下有其优势，而且对于避免交叉感染也有独特作用。无人车目前仍然处于在校园、小区进行试点的阶段。边作栋表示，近年来全国已经建成的智能快件箱有40.6万组，全国主要城市都已经有智能快件箱投入使用。据统计，通过智能快件箱投递的快件占快件总数的10%，这个应用比例已经比较高了。但是，仍有很多老旧居民小区没有设立智能快件箱。针对这些问题，国家邮政局计划近期出台支持智能快件箱建设的指导意见，重点是明确智能快件箱作为公共服务设施的属性，同时积极推动智能快件箱实现“六进”，即进社区、进机关、进校园、进商厦、进农村、进交通枢纽场站，以便发挥好智能快件箱独特的优势。

边作栋强调，智能快件箱只是末端投递的方式之一，上门投递、智能快件箱投递、服务站投递这些形式将互相补充，以满足用户的差异化需求。对于一些网友反映的未经用户同意就将快件投入到智能快件箱的行为，在去年出台实施的部门规章《智能快件箱寄递服务管理办法》中已经有明确规定。对未经用户同意擅自将快件投入智能快件箱等不规范行为，用户可以进行投诉或者举报，邮政管理部门也将依法予以查处。

(责编：胡挹工、连品洁)