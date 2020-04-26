赶订单 干劲足（来自疫情防控一线的报道）

隆隆的机器轰鸣声，闪烁的电焊火花，一条条有序工作的自动化生产线……记者走进湖北随州多家汽车企业，看到了一片繁忙的景象。

出示健康码、测量体温、登记信息、做好消毒措施，走进湖北齐星集团焊装车间前，每个人都需要经过这几道疫情防控流程。焊接车间生产线的屏幕上，当天的进度不停地更新着。每条生产线上，间隔一段距离就能看到一只机械手在快速而有规律地工作。“这个车间有22台自动化机器人，每天最多可焊接100台汽车。”齐星车身股份公司副总经理冉承平介绍，引进焊接机器人后效率提升了不少。

受到疫情的影响，齐星集团从3月13日才开始复工，但是复工以来订单不断。在汽车装备生产线，生产量从一天装备180台车，提高到了现在每天的265台。为了完成增加的订单，齐星集团扩招了不少工人，集团董事长徐德说：“集团去年产值67亿元，今年目标80亿元，实现这个目标，我们有信心！”

距离齐星集团10公里左右，已经全面复工的程力专用汽车股份有限公司也在加紧完成今年新增的订单。在铝合金罐式车厂，工人们戴着口罩，正在给汽车铝合金罐做最后的焊缝。“这些是春节前的订单，复工之后我们一直在赶工，月底就能发货。”程力专用汽车危化车分公司总经理汪创业指着几台加装好的卡车介绍，由于停工了两个多月，从复工起，公司近一个多月以来的订单量比2019年翻了一番，目前订单已经排到了9月份。

应对疫情影响，程力汽车也积极转向国内市场，公司从复工之后就开始研发不同的产品，以开拓内需。汪创业介绍，公司新研发的铝合金粉粒物料车和混装铵油运输车已经有50台的订单。“我们在尽力把疫情造成的损失降到最低。”汪创业说。

在湖北金龙新材料股份有限公司，即使是周末，精品涂层车间的机器仍在不停地运转。为了做好疫情防控，每条生产线上的工人都保持一定的距离。车间对面的新材料科研大楼物理实验室里，已经复工一个多月的检测人员钱珍珠正在抽检刚从生产线上送来的材料。“温度25摄氏度，湿度15%，夹持长度60毫米……”钱珍珠的测试电脑上显示着材料的各种参数。“我们现在每天上午8点就开始上班，下午5点下班。”钱珍珠说道，忙的时候，她要到下午6点之后才能离开。

作为随州人，钱珍珠5年前由公司从深圳引进过来，虽然回来工作之后工资没有以前高，但是能为家乡做贡献，她觉得自己的选择很有意义。“复工之后，即使经常要加班，大家的干劲也都很足。”钱珍珠说。

截至目前，随州市1458家“四上”企业已复产1451家，复产率99.5%，员工返岗率95.6%。其中，120家规模以上专用汽车企业全部复产，产能恢复率达到100%。

《 人民日报 》（ 2020年04月26日 01 版）

(责编：杨曦、孙阳)