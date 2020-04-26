央企带货 为湖北拼单

受新冠肺炎疫情影响，湖北农产品一度外销受阻，多地不同程度出现农产品滞销。中央企业主动担当、积极作为。国家电网、中石化、中石油、三峡集团等央企实施“战疫助农”行动，通过电商平台、“网红直播”等方式扩大湖北农产品销售渠道，帮助湖北农民渡过难关。

国家电网

战疫助农

爱心销售

“柑子卖出去，家里两个老人吃饭不愁了，爱人的医药费、两个孩子的学费也有了，不知道怎么谢谢你们哩。”看到果子一箱一箱运出大山，近日湖北省长阳土家族自治县渔峡口镇招徕河村村民张仕五难掩激动。

今年年初，受疫情影响，湖北地区运输业、服务业严重受阻，多地农产品滞销。张仕五的50多棵椪柑树进入盛产期，面对树上结满的果实，他却犯了难：“别人不敢来收，只能看着果子烂在树上。”

2月初，国家电网公司开展“战疫助农”爱心销售行动，借助“慧农帮”等多个销售和服务平台，多方为湖北盛产脐橙的地区找销路。一方面与顺丰快递、中通快递等各大物流企业达成湖北地区运输合作，确保农产品运输配送时效。另一方面，与各地商超对接，打开省外销售渠道。

“我们从果农手中采购的农产品，除去运输成本，都是不加价卖到市场上。”国家电网电商扶贫事业部副总经理谢祥颖介绍，村民的水果品质好，平台卖的价格又比市场其他商家低20%，销路自然就好。在疫情最严峻时，国家电网帮助湖北宜昌市长阳县岩松坪村、招徕河村、渔坪村三村销售果品21万斤，直接帮扶困难群众395户1205人，带去100多万元的收入。

4月以来，为进一步化解疫情对湖北贫困地区农产品销售带来的不利影响，国家电网发挥自身电商平台优势，继续在线上帮助湖北卖货。“我们在‘慧农帮’平台累计为湖北推出了148个品类的农产品，覆盖米面粮油、生鲜水果、肉禽、茶叶等七大品类，通过多渠道寻找销路，目前销售突破1200万元。”谢祥颖说，下一步，国家电网还要继续为湖北扶贫提供帮助，做好夏季农产品的销售。

中石化中石油

线上直播 线下促销

4月10日晚上，中石化“易捷总裁直播首秀”第十七分钟，就迎来了一份大单！第一次做直播的中石化易捷销售有限公司总裁陈诚问下单的陈女士：“一下买这么多小龙虾，是要送给客户吗？”陈女士答：“我是湖北人，希望能为家乡做点事情。这次下单的湖北生鲜，我要送给为此次疫情防控作出巨大贡献的湖北医务人员。”直播间里，点赞刷屏。

通过线上直播、线下促销等多种方式，截至4月23日，短短一个月时间，中石化易捷已累计帮湖北销售农产品6000余万元。中石油也通过广布各地的加油站昆仑好客便利店，与湖北多地市签署了300余万元的合作协议，并先后购买了秭归脐橙和恩施、随州、十堰等地的茶叶，送给加油的车主。

促销湖北农产品，线上线下齐发力。中石化易捷商城在全国范围上线，开设“帮鄂拼一单”湖北农产品专区，组织小龙虾、脐橙、茶叶等60余款农产品上架销售，以最快的速度在客户和湖北农产品厂家建立沟通。易捷总裁直播带货，帮助销售小龙虾、脐橙、恩施硒茶等湖北农产品，一个半小时的直播吸引24.3万人观看，274.6万人点赞。

中石化、中石油的加油站便利店遍布全国。中石化全国线下易捷店积极开展多种营销方式，在客流量大的站点设置“助力湖北、爱心援购”促销专区。仅广东公司就与湖北7家优质农产品企业达成专项采购意向2000万元。

“加油满300元送一提秭归脐橙”。近日，中石油湖北销售公司非油销售公司采购了12.2万元的湖北秭归脐橙，除了组织员工购买一部分外，全部放在全省疫情中没有停业的625个加油站便利店，赠送给加油的客户。中石油正在筹备全国范围的扶贫产品展销会，届时将优先考虑湖北的农产品，目前已经与湖北各地对接了100多种产品，正在编制展销目录。

三峡集团

紧急采购 消费扶贫

三峡集团认真落实中央指导组工作部署，组织各区域所属单位克服物流运输、物资发放、资金筹措等暂时困难，紧急从湖北省内的贫困县采购农副产品，并号召全集团员工线上线下自行购买。

截至4月12日，三峡集团在湖北恩施土家族苗族自治州利川市、宣恩县、鹤峰县等8个贫困县市累计购买或达成采购协议金额近200万元，涉及茶叶、大米、蜂蜜等多种农副产品。同时，积极联系媒体，采用网络直播带货销售的方式帮助恩施州贫困县市扩大农副产品销售范围。

“我们将结合农副产品生长时令和生产特点，将全年3000万元消费扶贫计划用足用好，并积极帮助联系网络电商、电视广告及产业合作伙伴等销售渠道，继续致力解决有关地区农副产品销售实际困难。”三峡集团有关负责人介绍。

《 人民日报 》（ 2020年04月26日 02 版）

(责编：杨曦、孙阳)