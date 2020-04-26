三部门进一步加强防疫物资出口质量监管

本报北京4月25日电 （记者杜海涛、王珂）为更有效支持国际社会共同应对全球公共卫生危机，商务部、海关总署、国家市场监督管理总局25日发布《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》。
《公告》明确，加强非医用口罩出口质量监管。自4月26日起，出口的非医用口罩应当符合中国质量标准或国外质量标准。商务部确认取得国外标准认证或注册的非医用口罩生产企业清单，市场监管总局提供国内市场查处的非医用口罩质量不合格产品和企业清单，非医用口罩出口企业报关时须提交电子或书面的出口方和进口方共同声明，确认产品符合中国质量标准或国外质量标准，进口方接受所购产品质量标准且不用于医用用途，海关凭商务部提供的企业清单验放，对不在市场监管总局提供的企业清单内的，海关接受申报，予以验放。对4月26日之前已签订的采购合同，出口报关时须提交电子或书面的出口方和进口方共同声明。《公告》还明确，进一步规范医疗物资出口秩序。
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