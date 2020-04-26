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脱贫摘帽是新生活新奋斗的起点

——习近平总书记陕西考察重要讲话引发热烈反响

本报记者

2020年04月26日08:24  来源：人民网－人民日报
 

　　“今年是脱贫攻坚决战决胜之年，解决好贫困群众就业问题非常重要。各级党委和政府要加大扶持力度，通过各种方法保障贫困群众就业”“要瞄准突出问题精准施策，做好剩余贫困人口脱贫工作”“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点” ……习近平总书记陕西考察重要讲话在广大干部群众中引发热烈反响。大家表示，一定要只争朝夕、真抓实干，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚决克服新冠肺炎疫情影响，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

　　乐业才能安居，多措并举巩固脱贫成果

　　脱贫攻坚收官之年遭遇疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。习近平总书记指出，“发展扶贫产业，重在群众受益，难在持续稳定”“建立更加稳定的利益联结机制，确保贫困群众持续稳定增收”“加快建立防止返贫监测和帮扶机制，加强易地扶贫搬迁后续扶持，多措并举巩固脱贫成果”。

　　“习近平总书记的重要讲话为高质量脱贫指明了方向。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说，脱贫攻坚战不是轻轻松松一冲锋就能打赢的，巩固脱贫成果任务艰巨，要在产业扶贫、建立返贫机制、就业帮扶上下足绣花功夫。

　　“总书记的重要讲话，让我们干劲更足了，要全力保产业链供应链稳定，为农民增收提供坚实支撑。”中华全国供销合作总社三级调研员、江西省寻乌县晨光镇高布村驻村第一书记吉志雄说，村里发展1.2万株脐橙苗木，打造百香果全产业链，长短结合助脱贫。浙江宁波挂职干部、贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县委常委方健说，要加快延伸产业链条，实现一二三产业融合发展，与贫困群众建立更加稳定的利益联结机制。

　　巩固脱贫成果，要切实防止返贫。“习近平总书记的讲话让我们深感高质量完成脱贫任务责任重大。”山西省中阳县县长田安平说，县里建立了返贫预警机制，多部门联网筛查、考核组巡回检察、村级组织动态上报，不让一个群众在小康路上掉队。河北省邢台市扶贫办党组书记韩志强说，市里持续完善防贫防返贫机制，优化大数据平台，实现信息动态共享。内蒙古奈曼旗哈沙图村驻村干部哈斯朝鲁说，对于有返贫风险的群众，驻村工作队点对点精准帮扶，优先提供产业、金融等重点帮扶。

　　习近平总书记指出，解决好就业问题，才能确保搬迁群众稳得住、逐步能致富，防止返贫。“总书记牵挂困难群众就业，为我们扶贫企业注入精神动力。”青海省玉树藏族自治州诺布岭服饰有限公司负责人巴德江才说，下一步要开发新岗位，让更多贫困群众有一技之长，实现稳定脱贫。河南省中牟县狼城岗镇党委书记白钢林说，一人就业，全家脱贫，镇里实现每户贫困户至少1人就业创业，每户至少有一项稳定收入。

　　“乐业才能安居。总书记的话说到我们心坎上了！”江西省遂川县梦想安居家园社区书记傅景荣说，县里为搬迁群众就业创业提供优惠政策，实现家门口就业。“让贫困群众搬得出、更要住得稳、能致富，是我们今后工作的重点。”广西博白县人社局局长李异金说，县里把扶贫车间建设在易地扶贫搬迁安置点，带动了1000多个贫困家庭实现脱贫。

　　补齐农村短板，解决发展不平衡不充分问题

　　全面小康短板在农村。习近平总书记指出：“补齐农村基础设施和公共服务短板，着力解决发展不平衡不充分问题”“要推进城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育资源差距，促进教育公平，切断贫困代际传递”……广大干部群众表示，要扎实落实“六保”任务，加快补齐“三农”领域突出短板。

　　“总书记的重要讲话为水利扶贫工作指明了方向。”水利部农村水利水电司司长陈明忠介绍，今年水利投资结构进一步优化，重点向贫困地区倾斜，推进农村饮水安全、农村水利基础设施建设，确保在今年6月底前全面解决贫困人口饮水安全问题。“解决饮水难，让每一个贫困群众喝上放心水。”江西省贵溪市委副书记方璐说，今年以来市里投入300多万元，因村施策，提升群众饮水水质。

　　“我们要贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，加快实现城乡同网同速。”工业和信息化部通信司有关负责人表示，今后要加大农村网络建设力度，帮群众建好网，让群众用好网，为群众护好网，让亿万人民共享互联网发展成果。

　　“习近平总书记重要讲话更加坚定了我们打赢脱贫攻坚战的信心。”甘肃省发展和改革委员会主任康军说，稳投资、保基本民生，下一步要强力推进老旧小区改造、农村危房改造等民生项目。在四川省兴文县莲花镇林园村，村民蒲发舟感叹：“危房改造项目，让我从茅草屋搬到砖瓦房，生活踏实了。”

　　“补齐公共服务短板，脱贫内生动力才能更足。”云南省大理白族自治州扶贫办副主任杨仁熙说，逐年攻关，全州106个乡镇卫生院、1093个村卫生室全部达标，今年州里要进一步加强人才培养，提升医疗服务保障水平。“让每个贫困家庭的孩子有学上、能上学。”广西田阳县副县长韦文东说，县里成立控辍保学数据处理中心，解决移民搬迁子女及进城务工人员子女的入学问题。

　　人不负青山，青山定不负人

　　习近平总书记指出，人不负青山，青山定不负人。绿水青山既是自然财富，又是经济财富。希望乡亲们坚定不移走生态优先、绿色发展之路。

　　“总书记的重要讲话，是对乡亲们的殷殷嘱托，更为乡村绿色发展指明了路径。”同济大学经济与管理学院特聘教授程国强认为，找准绿水青山和金山银山之间的转化路径，乡村生态会更美，农民生活会更富，脱贫成效一定会更加稳固。

　　坚持生态优先，守护好绿水青山。“总书记的重要讲话为新时代林业和草原高质量发展擘画了蓝图。”国家林业和草原局林业和草原改革发展司一级巡视员杜纪山说，林草部门要把我国46.9亿亩林地、60亿亩草地等生态资源保护好、培育好，助力脱贫攻坚和乡村振兴战略。

　　“总书记的重要讲话，让我们更加深刻地认识到生态环境的重要性。”四川省洪雅县委书记宋良勇说，县里关闭拆除2个自然保护区的14家矿山、41座水电站，全县森林覆盖率达71%。

　　“听了总书记的重要讲话，更坚定了我们发展绿色产业的信心。”云南省普洱市委书记卫星说，市里打造清洁能源、现代林业、休闲度假养生等产业，绿色GDP占比达94%以上。西安海关所属汉中海关查检一科科长权晓龙说，“我们为绿色产业发展做好服务，扩大茶叶出口，助力脱贫攻坚。”

　　习近平总书记指出，接下来要做好乡村振兴这篇大文章，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。

　　“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点，我们要坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。”甘肃省天祝藏族自治县县委书记李鹏说。江西省赣州市人大常委会副主任、宁都县委书记邱建军说，县里确保帮扶工作机构不减、人员不变、责任不松、靶心不移，对返贫户和新增贫困户分类施策，确保不落一人。

　　“总书记的重要讲话鼓舞人心。接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，要发挥好人才振兴和组织振兴的作用。”河南省洛阳市委常委、组织部部长何伟说，洛阳培养一批扎根农村的“土专家”“田秀才”和产业带头人，今年力争年底前创建1000个“五星支部”。江西省宜春市袁州区路口村党支部书记郭友元说，坚持产业振兴，要继续大力发展庭院经济、休闲农业，带着乡亲们开启新生活、接力新奋斗，一起奔小康！

　　（本报记者王浩、顾仲阳、杜海涛、刘毅、庞革平、朱磊、姜峰、王明峰、马跃峰、徐元锋、吴勇、银燕、王锦涛、乔栋、齐志明、韩鑫、贾丰丰）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月26日 04 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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