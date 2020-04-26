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李克强主持召开部分省市经济形势视频座谈会时强调

直面困难挑战 坚定发展信心 稳住经济基本盘 力保基本民生

韩正出席

2020年04月26日08:29  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京4月24日电  4月23日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开部分省市经济形势视频座谈会，推动做好当前经济社会发展工作。

　　中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。

　　座谈会上，吉林省长景俊海、上海代市长龚正、江苏省长吴政隆、河南省长尹弘、广东省长马兴瑞、四川省长尹力汇报了本地经济运行情况和下步打算。李克强说，面对突如其来的疫情，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全国上下艰苦努力，境内疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复，这来之不易、成之惟艰。目前疫情仍处于全球大流行阶段，国内外经济形势异常复杂严峻，要实事求是、科学研判经济走势，既充分估计困难，直面应对挑战，又坚定发展信心，增强发展动力。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院决策部署，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，把握好加大宏观政策调节的力度和时机，做好“六稳”工作，着力保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，稳住经济基本盘，促进经济恢复增长，推动高质量发展。

　　大家谈到，目前企业生产经营困难增加，仍有不少小微企业尚未复工，稳就业任务艰巨。李克强说，保住亿万市场主体，经济回升就有动力，就业就有支撑。要落实和及时完善税费减免、金融支持、降低成本等助企纾困政策，各地也要加大支持力度，帮助企业特别是中小微企业和个体工商户渡过难关，加快全面复工复产，保住更多就业岗位，为高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业提供支撑。

　　李克强详细询问生活服务业复业和重点工程建设情况。他说，要坚定实施扩大内需战略。多措并举促进消费回升，推动线上消费更大发展。扩大有效投资，用好地方政府专项债等政策，带动社会投资，加快补短板惠民生增后劲项目建设。各地要做好项目前期工作，能开工的尽快开工。

　　地方反映，抗疫期间新动能加快成长，显示出经济的韧性。李克强说，应对疫情影响、促进经济发展需要采取特殊措施，更要坚持改革开放，加快转变经济发展方式。针对企业期盼，在深化“放管服”改革、优化营商环境上推出更多激发市场活力的新招实招，积极发展先进制造业和新兴产业，更大力度支持大众创业万众创新，培育壮大新动能。进一步扩大对外开放，在深化国际合作中稳住产业链供应链。

　　李克强十分关心基本民生保障。他说，经济形势不好的时候，最容易受冲击的就是困难群体。不管财力多么吃紧，都要保障好他们的基本生活。要增加对基层转移支付，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，大幅扩围失业保障，实现低保和社会救助应保尽保，用好价格临时补贴机制，力保基本民生。

　　王勇、王毅、肖捷、赵克志参加。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月25日 04 版）

(责编：杨曦、孙阳)
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