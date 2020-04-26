今年是脱贫攻坚决战决胜之年。“要坚持以人民为中心的发展思想，扎实办好民生实事”“要瞄准突出问题精准施策，做好剩余贫困人口脱贫工作”“各级党委和政府要加大扶持力度，通过各种方法保障贫困群众就业”……习近平总书记在陕西考察时的重要讲话引发社会各界热烈反响。广大干部群众表示，习近平总书记的重要讲话为常态化疫情防控前提下打赢脱贫攻坚战提供了根本遵循，一定要绷紧弦、加把劲，坚定信心，攻坚克难，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服疫情带来的不利影响，确保高质量完成脱贫攻坚目标任务。

解决好就业问题，确保群众乐业安居

就业是民生之本。习近平总书记强调：“今年是脱贫攻坚决战决胜之年，解决好贫困群众就业问题非常重要。”“乐业才能安居。解决好就业问题，才能确保搬迁群众稳得住、逐步能致富，防止返贫。”

“习近平总书记的重要讲话，为进一步做好就业扶贫工作提供了行动指南。”人力资源社会保障部就业促进司司长张莹说，为应对疫情影响，人社部重点部署推进优先输出一批、优先复工一批、公益性岗位安置一批等“六个一批”工作，优先保障贫困劳动力就业。截至4月10日，外出务工贫困劳动力已达2300多万人，占去年外出务工总数的86%。“下一步，我们将认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，聚焦52个未摘帽贫困县、深度贫困地区以及受疫情影响严重地区，努力把疫情影响降到最低。”

“习近平总书记的重要讲话为易地搬迁后续扶持工作指明了方向。”贵州省人社厅党组书记、厅长潘荣说，乐业才能安居，要让易地扶贫搬迁户有就业、能致富，下一步将组织开展易地扶贫搬迁就业帮扶专项行动，确保6月30日前实现1户1人以上稳定就业。

“习近平总书记的重要讲话坚定了我们的脱贫信心。”黑龙江省佳木斯市桦南县柳毛河镇党委副书记张杨说，对劳动能力弱的贫困户，镇里用光伏扶贫产业资金、镇级产业项目收益资金作为岗位工资，为236人提供公益性岗位，同时支持他们发展短平快的庭院经济。

危中寻机克服疫情影响。“我们把保就业作为‘六保’工作的首位，把贫困群众就业增收作为重中之重。”吉林省松原市扶贫开发办公室副主任许炳权说，通过设置公共服务岗位、开发以工代赈就业岗位，安排就近就业，线上开展定向、订单式培训，“点对点、一站式”服务，帮助贫困劳动力有序返岗就业，目前全市15985名贫困劳动力走上了就业岗位，超过去年总数。

加快全面复工复产，扶贫产业确保贫困群众受益

稳定脱贫归根到底靠产业。习近平总书记指出，“发展扶贫产业，重在群众受益，难在持续稳定。要延伸产业链条，提高抗风险能力，建立更加稳定的利益联结机制，确保贫困群众持续稳定增收。”

“习近平总书记的重要讲话，深刻揭示了产业发展内在规律和产业扶贫的长期性、艰巨性，为我们做好产业扶贫工作进一步指明了方向。”农业农村部发展规划司司长、扶贫办主任魏百刚说，目前92%的贫困户已参与到产业发展当中，超过2/3的贫困户通过发展产业实现了脱贫。下一步，农业农村部将推进贫困地区优势特色产业提质增效，做好贫困地区农畜产品销售，完善产业扶贫风险防范措施，促进扶贫产业持续稳定发展。

“习近平总书记的话说到了我们的心坎上。”这几天，黑龙江省通河县北药协会会长杨峰正忙着组织技术人员给农户上网课，他介绍，县里在20多万亩大果榛子林里套种了2万多亩蒲公英，引进龙头企业与农户签了订单，建起两座深加工厂房，加快复工复产，带动100多户贫困户亩均收益2000元。

扶贫产业找对头，脱贫致富有奔头。重庆巫溪县红池坝镇龙台村贫困户丁维米正在地龙养殖基地干活，她高兴地说，一年工资1万多元，年底还有分红。“产业扶贫，最重要的就是要带领贫困群众稳定受益。”基地负责人石海军说，下一步将延长产业链，带动更多贫困户脱贫。

“复工复产政策给力，脱贫产业发展有底气。”广西德保县宝宏服饰厂负责人黄英观说，政府一手抓疫情防控，一手抓复工复产，开设绿色通道，协助打通堵点，好政策就像及时雨，让扶贫企业缓过劲来。

“发展扶贫产业，重在群众受益，难在持续稳定。我们把小苹果做成了大产业，建成了全国最大的矮砧苹果基地和苗木繁育基地。”陕西省千阳县委书记何玲说，下一步将继续在做强苹果产业上下功夫，带动贫困群众持续稳定增收。

习近平总书记强调，人不负青山，青山定不负人。“习近平总书记的重要讲话坚定了我们发展绿色产业的信心。”河南西峡县委书记周华锋说，作为南水北调中线水源涵养区，西峡在保护好青山绿水中收获了绿色财富，林果业、中药材、食用菌“三大特色产业”发展壮大，带动8063名贫困群众增收，脱贫致富路越走越宽。

做好消费扶贫，缓解疫情带来的冲击。中华全国供销合作总社理事会主任喻红秋表示，供销合作社系统将运营好“扶贫832平台”，加快线上线下融合发展，大力推进扶贫农产品产销衔接。吉林省人民检察院驻长白山管委会检察室主任、驻龙井市老头沟镇泗水村第一书记王利斌说，下一步将继续做好扶贫产品“第一书记代言”，让扶贫产业发展更有后劲、贫困群众生活更有奔头。

兜住民生底线，多措并举巩固脱贫成果

确保现行标准下的贫困人口全部脱贫，是全面建成小康社会的标志性指标和底线任务。习近平总书记指出：“民生是人民幸福之基、社会和谐之本。”“加快建立防止返贫监测和帮扶机制，加强易地扶贫搬迁后续扶持，多措并举巩固脱贫成果。”

“习近平总书记的重要讲话充分彰显了深厚的为民情怀，我们要把总书记讲话精神转化为更加有力的实际行动，坚决兜住民生底线。” 四川省巴中市巴州区委副书记何光平说，当前要织牢织密综合兜底保障网，确保特殊困难群体应保尽保，及时提高救助标准和救助范围，对因疫致贫返贫的及时纳入帮扶。

“习近平总书记的重要讲话让我们深受鼓舞，我们要更加扎实地做好易地搬迁扶贫工作。”河北省邢台市内丘县委书记张辉说，下一步将对459户开展易地搬迁户专项技能提升培训，组织专项招聘会，让更多搬迁群众有钱赚、能致富；同时，统筹做好搬迁群众适龄子女入学、健康医疗等民生实事。

“工作中既要坚持巩固脱贫成果，又要继续推进脱贫减贫。” 内蒙古自治区兴和县委书记付海青说，下一步要扎实开展“回头看、回头帮”，查漏补缺，提升脱贫质量，加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测，提前采取针对性帮扶措施，防止返贫和产生新的贫困，为巩固脱贫成果建立制度保障。

脱贫攻坚越到最后越要加强和改善党的领导。“习近平总书记强调，基层党组织要发挥领导核心作用。实际工作中，我们要把增强村集体经济实力、增强带动群众增收的能力作为重要工作抓手。” 江西省瑞金市委书记许锐说，目前全市村集体经济年均收入达到5万元以上，下一步要深化农村集体产权制度改革，把资源变为资产，把资产转为资本，把支部建在产业链上，通过发展现代农业等实体经济进一步增加村集体经济收入，更好服务群众。广西百色市副市长、右江区委书记黄永才说，要深入实施好发展壮大村级集体经济行动，因地制宜发展模式多样、持续性强的村集体经济项目，增强 “造血”功能，确保稳定脱贫。

（本报记者顾仲阳、常钦、李心萍、齐志明、高云才、王乐文、汪志球、马跃峰、孟海鹰、郝迎灿、张艺开、张腾扬、刘新吾、庞革平）

《 人民日报 》（ 2020年04月25日 06 版）

(责编：杨曦、孙阳)