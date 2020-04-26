国有企业 全力推进复工复产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

3月6日，工人在中国商飞上海飞机制造有限公司的生产车间内作业。
4月23日，工人在陕西汽车控股集团有限公司重卡总装线工作。
3月31日，在中国信科集团烽火通信公司系统设备制造部的5G智造车间，工人正在生产相关设备。
3月24日，中国移动（襄阳）数据中心，网络工程师在新型绿色仓储式数据中心进行网络调试。
4月23日，燕山石化工人正在熔喷无纺布生产线上工作，该生产线仅用时12天就建成投产。
4月4日，在安徽省亳州市谯城区，国网亳州供电公司电力工人正在架设输电线路。
从率先恢复生产到带动产业链复工复产，从携手中小企业开拓市场到促进重点群体稳就业，国有企业在依靠强大实力稳健发展的同时，发挥对产业体系的辐射力、影响力、带动力，为经济平稳运行提供坚实保障。
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3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】