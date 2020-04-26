国有企业 全力推进复工复产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

3月6日，工人在中国商飞上海飞机制造有限公司的生产车间内作业。

新华社记者 丁 汀摄

4月23日，工人在陕西汽车控股集团有限公司重卡总装线工作。

新华社记者 张博文摄

3月31日，在中国信科集团烽火通信公司系统设备制造部的5G智造车间，工人正在生产相关设备。

本报记者 李 舸摄

3月24日，中国移动（襄阳）数据中心，网络工程师在新型绿色仓储式数据中心进行网络调试。

王 虎摄（人民视觉）

4月23日，燕山石化工人正在熔喷无纺布生产线上工作，该生产线仅用时12天就建成投产。

本报记者 贺 勇摄

4月4日，在安徽省亳州市谯城区，国网亳州供电公司电力工人正在架设输电线路。

张延林摄（影像中国）

从率先恢复生产到带动产业链复工复产，从携手中小企业开拓市场到促进重点群体稳就业，国有企业在依靠强大实力稳健发展的同时，发挥对产业体系的辐射力、影响力、带动力，为经济平稳运行提供坚实保障。

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《 人民日报 》（ 2020年04月25日 07 版）

(责编：杨曦、孙阳)