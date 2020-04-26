广东发放10.56亿消费券，“五一”前后广州等城市将上线

随着复工复产的持续推进，越来越多城市通过发放消费券等方式，促进各行各业全面复苏，推动消费市场逐步回暖。
据公开信息统计，广东全省已有7个城市共发放10.56亿元消费券。微信支付数据显示，消费券对餐饮、零售、休闲娱乐、服饰美业、交通出行和旅游业拉动效果显著。
现在，广州消费券也要来了！据了解，广州市将发放两类消费券，分别是广州市商务局提供的汽车消费惠民购车补贴，以及广州市文化广电旅游局的文旅类消费券，消费券将通过微信发放。
广东7城发放10.56亿消费券，广州也将加入
4月24日，记者从微信方面获悉，目前，湖南、武汉、深圳、嘉兴、沈阳、中山、佛山、清远、青岛、重庆等地已通过微信发放超百亿消费券（含未发放金额），其中广东发放城市最多。
目前广东深圳、佛山、中山、清远、东莞、江门、珠海等7个城市公布消费券发放金额达10.56亿，七城均支持微信消费券领取。记者了解到，广州市也即将加入“消费券”大家庭，发放汽车消费惠民购车补贴以及文旅类消费券，消费券可通过微信进行领取。
除广州外，广东惠州、深圳市南山区、龙华区、龙岗区、坪山区，盐田区等地也将在“五一”前后通过微信发放消费券。
全国其它城市的市民也有机会领取商家消费券，通过“微信支付城市消费券”小程序，可领取包括星巴克、来伊份、家乐福等知名品牌商家，涵盖餐饮、零售、时尚、交通、母婴药店、酒旅等多个行业，包括线上电商和银行机构的商户消费券。
截至4月17日，微信支付城市消费券在全国报名重点商户已有数百家，发券资金将高达数十亿。
深圳市罗湖区、宝安区、光明区、福田区陆续通过微信发放消费券，四区消费券共带动交易总额1.4亿，拉动消费14倍。其中，宝安区与罗湖区拉动效果尤为显著。深圳市宝安区发券一周，已核销50万元，带动交易总额1031万，拉动消费超20倍。截至4月22日，罗湖区消费券带动交易总额9600万，拉动消费20倍。
罗湖区工业和信息化局（商务局）局长周建军表示，根据之前消费券使用情况的分析，消费券大部分的使用时间也都集中在周末和夜间。根据这一特点，罗湖区针对性地发放夜间消费券，促进夜间经济持续复苏。
中山市通过粤省事政务服务平台，发放2000万微信电子消费券，消费券面值为30、50、100元三种，消费满5倍即可使用。不到一周时间，拉动消费金额近50倍。
中国社科院信息化研究中心主任姜奇平表示，消费券对经济拉动作用，主要体现在刺激有效需求。用微信发消费券，优点是发放对象分布合理，发放过程方便。地方政府发放消费券的方式比其他方式更加公平合理，有利于百姓共享发展成果，接下来可考虑多发一些，面再更广一些。同时，建议加强数据分析，重点监测用哪类渠道发放，对哪类人群消费刺激效果更好，以不断改进消费券发放，更好达到预期。
消费券拉动“吃住行娱购游”，普惠中老年人与小微商户
全国消费券发放以来，不少行业经济呈复苏态势。微信支付数据显示，消费券对全国餐饮、零售、休闲娱乐、服饰美业、交通出行和旅游业商家消费复苏都有一定拉动效果。
广东全省旅游行业的商家在消费券发放后，交易总额提升7.9倍，服饰美业提升8倍。
据微信支付数据统计，全国受益于消费券的商家中，小微商户占比85%。在广东，小微商户占比也达八成。
数据显示，在全国消费券使用中，30-40岁人群是消费的中坚力量，消费券带动交易总额占比36%。
由于微信消费券更容易普及到中老年用户，中老年人体现出来的消费力同样不可小觑，40岁以上人群消费券带动交易总额占比35%，湖南省40岁以上人群占比48%，浙江嘉兴、广东省40岁以上人群占比30%。
中国（深圳）综合开发研究院副院长、广东省政协委员曲建表示，这次疫情对国家经济分成三个冲击波。第一个冲击波，主要是对国内消费领域的冲击，集中在“吃住行娱购游”六个方面；第二个冲击波是对国内供应链的冲击；第三个冲击波是对全球供应链的冲击。如何拉动消费，是解决第一冲击波所造成影响的核心点。
“地方政府与互联网企业合作，通过微信等渠道发放消费券，可以推动消费增长。消费券通过为消费者补贴的方式，请大家走出家门，去到热点地区进行消费。还可以根据不同地区的产业发展需要，定向精准扶持，从而带动社会商品零售总额、带动旅游、购物及产业的全面复苏。”
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