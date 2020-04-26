大兴机场迎来今年第三批转场 旅客务必提前确认避免误机

人民网北京4月26日电 （记者乔雪峰） 4月26日10:13，第一班东航航班MU2104从大兴机场顺利起飞前往西安，这标志着大兴机场2020年第三批转场工作正式启动，同时东航也拉开2020年转场大兴机场的帷幕。

4月26日起开启的大兴机场2020年第三批转场，仅涉及东航一家航空公司。东航计划陆续将首都机场运行的部分航班转场至大兴机场运行，本次转场后，预计将占东航计划总转场航班量的60%，东航在大兴机场计划执行航班将达到每天111班。

今年以来，大兴机场在抗击新冠肺炎疫情的同时，积极谋划部署转场工作，调整优化转场方案，科学组织流程演练，安全有序的完成了3月29日、4月12日和4月26日开展的三批次转场工作。此外，5月3日，大兴机场将正式执行2020年夏秋航季航班计划。

东航、南航等部分航空公司将在大兴机场和首都机场“两场”共同运行。广大旅客和接送机的亲友，务必提前确认出发或到达机场，以免误走机场。如旅客误走至大兴机场,可联系航空公司改签航班。针对“误走旅客”大兴机场推出“误走标签”，“误走旅客”可在机场问询柜台处领取，凭误走标签可优先办理值机、安全检查、通过安检后免费乘坐电瓶车快速到达登机口。如“误走旅客”距离航班起飞时间充裕，仍需前往首都机场出行，可通过出租车、地铁大兴机场线等公共交通方式去往首都机场，也可在机场大使问询柜台处领取网约车、租车误走旅客优惠，助力旅客快速便捷的抵达首都机场。

在机场商业方面，疫情期间，大兴机场店面现场按照消毒方法标准每日每4小时进行一次消毒，每日消毒不少于4次，餐饮店面全部实行“一桌一椅”分散式就餐模式，拉开餐桌距离，避免人员聚集。

为了满足航班转场后旅客用餐需求，大兴机场延长了18家餐饮店面营业时间，其中航站楼各区域中快餐、简餐类保障店面，均有不少于2家营业至夜航结束，确保旅客全时段、全区域均能满足就餐需求。结合航班时刻及防疫情况，大兴机场动态调整了商业店面营业时间。零售店面中精品类、服饰类、工艺品类、书店等店面，营业时间基本调整为08:30-17:30；便利类保障店面及免税店面根据航班情况进行营业保障，银行、邮局时间根据北京市网点统一调整。航旅店面中计时酒店、计时休息室仍24小时运行。

在旅客服务方面，大兴机场面向特殊旅客群体推出了多样化项目——“兴心相印”产品，其中对独立出行的特殊旅客及急客群体提供“爱心手环”服务，旅客可在机场大使问讯柜台、航司爱心服务及值机柜台、安检验证台领取，也可寻找机场大使流动岗及机场志愿者领取。机场工作人员可通过识别“爱心手环”，主动帮助特殊旅客并提供全流程绿色通道服务。

此外，还要特别提醒广大旅客，受新冠肺炎疫情影响，各航空公司将对航班计划进行动态调整，可能会出现航班变更，广大旅客和接送机的亲友在出发前务必核对航班信息，以免耽误行程。

(责编：乔雪峰、毕磊)