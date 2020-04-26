再次转场 东航及旗下公司66%在京航班投放大兴机场

人民网北京4月26日电 （记者乔雪峰） 4月26日10:13，东航航班MU2104在发动机的轰鸣声中从大兴机场起飞前往西安，标志着大兴机场2020年第三批转场正式启动。
根据民航局统一部署，第三批转场仅涉及东航一家航空公司。按照计划，从4月26日起东航将每日57班航班逐步从首都机场转至大兴机场，转场后东航及旗下上海航空、中国联合航空66%以上在京航班将在大兴机场运行，将达每日241班，成为在大兴机场投入运力最多的航空公司，占大兴机场总航班量的40%以上，相关航线将覆盖全国大部分省市地区，为常态化疫情防控下京津冀地区恢复生产提供有力的航空运输支持。
东航本次转场主要涉及国内航班，以5月3日民航夏秋航季换季为节点分两阶段开展，将在整个转场期间完成38条航线转场，此外还会在换季后根据市场情况新增北京大兴与广州、深圳、成都、重庆等4个城市间的商务航线。旅客将能乘坐东航航班往返于大兴机场和上海、西安、昆明、广州、深圳等37个国内城市，从北京通达上海、江苏、浙江、广东、山东、陕西、四川、重庆、云南、湖北、福建、江西、安徽、甘肃、河南、辽宁、黑龙江、青海、宁夏等19个省市地区。
据了解，目前受新冠肺炎疫情影响，东航暂时将大兴机场执行的国际进出港航班平移至首都机场运行，并根据转场安排为后续有序恢复国际航班运行做好相关准备工作。转场期间，东航按照疫情防控的相关要求细化防疫措施，加强对防疫信息传递、员工防护、航空器及地面车辆消杀等的管控；同时还在大兴机场首推智慧出行服务体系，通过运用刷脸值机系统、自助值机和行李智能托运设备等实现值机100%自助操作，减少旅客与工作人员的面对面接触，降低人员接触带来的疫情传播风险。
以此次转场为契机，东航综合首都机场与大兴机场运行特点，以大兴机场航班运行为基础，探索统一两场运行标准的全流程管控体系，加快推进东航在“一市两场”的协同运行，提升航班运行品质。
东航提醒广大旅客，由于疫情防控原因和转场工作影响，部分航班运行可能会进行动态调整，请及时关注东航官网或拨打东方航空服务热线95530咨询相关信息，合理安排行程，并做好自身安全防护，配合当地防疫相关要求安全出行。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】