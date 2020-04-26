再次转场 东航及旗下公司66%在京航班投放大兴机场

人民网北京4月26日电 （记者乔雪峰） 4月26日10:13，东航航班MU2104在发动机的轰鸣声中从大兴机场起飞前往西安，标志着大兴机场2020年第三批转场正式启动。

根据民航局统一部署，第三批转场仅涉及东航一家航空公司。按照计划，从4月26日起东航将每日57班航班逐步从首都机场转至大兴机场，转场后东航及旗下上海航空、中国联合航空66%以上在京航班将在大兴机场运行，将达每日241班，成为在大兴机场投入运力最多的航空公司，占大兴机场总航班量的40%以上，相关航线将覆盖全国大部分省市地区，为常态化疫情防控下京津冀地区恢复生产提供有力的航空运输支持。

东航本次转场主要涉及国内航班，以5月3日民航夏秋航季换季为节点分两阶段开展，将在整个转场期间完成38条航线转场，此外还会在换季后根据市场情况新增北京大兴与广州、深圳、成都、重庆等4个城市间的商务航线。旅客将能乘坐东航航班往返于大兴机场和上海、西安、昆明、广州、深圳等37个国内城市，从北京通达上海、江苏、浙江、广东、山东、陕西、四川、重庆、云南、湖北、福建、江西、安徽、甘肃、河南、辽宁、黑龙江、青海、宁夏等19个省市地区。

据了解，目前受新冠肺炎疫情影响，东航暂时将大兴机场执行的国际进出港航班平移至首都机场运行，并根据转场安排为后续有序恢复国际航班运行做好相关准备工作。转场期间，东航按照疫情防控的相关要求细化防疫措施，加强对防疫信息传递、员工防护、航空器及地面车辆消杀等的管控；同时还在大兴机场首推智慧出行服务体系，通过运用刷脸值机系统、自助值机和行李智能托运设备等实现值机100%自助操作，减少旅客与工作人员的面对面接触，降低人员接触带来的疫情传播风险。

以此次转场为契机，东航综合首都机场与大兴机场运行特点，以大兴机场航班运行为基础，探索统一两场运行标准的全流程管控体系，加快推进东航在“一市两场”的协同运行，提升航班运行品质。

东航提醒广大旅客，由于疫情防控原因和转场工作影响，部分航班运行可能会进行动态调整，请及时关注东航官网或拨打东方航空服务热线95530咨询相关信息，合理安排行程，并做好自身安全防护，配合当地防疫相关要求安全出行。

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