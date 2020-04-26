青岛抢占工业互联网新高地 剑指“世界工业互联网之都”

人民网北京4月26日电（许维娜）2020年是数字经济大趋势下的基建年，是工业互联网创新发展三年行动收官之年，也是青岛进一步转型升级迈向“世界工业互联网之都”的新起点。

先试先行敢闯敢尝试，2020年青岛正紧紧抓住以工业互联网、人工智能等技术为核心的新一轮产业革命机遇，处在用新技术新模式为百业赋能，推动传统制造业转型升级的发展关键期。

的确，青岛打造世界工业互联网之都，恰逢其时。成为“世界工业互联网之都”需要“大机遇”——由疫情倒逼出来的工业互联网机遇正是青岛需要的“决胜之机”。青岛这座“读得懂企业，读得懂企业家”的城市，不仅在把握今天的机会,更在创造未来机会，以期在未来城市竞争中抢占先机。

4月24日，青岛市工业互联网专项工作组第一次（扩大）会议召开，《青岛市工业互联网三年攻坚实施方案 (2020-2022 年)》正式印发。方案提出，力争到2022年，建成核心要素齐全、融合应用引领、产业生态活跃的世界工业互联网之都。

会上，山东省委常委、市委书记王清宪围绕“三个为什么”详细阐释了青岛关于为什么瞄准工业互联网、发力工业互联网、率先提出打造世界工业互联网之都背后的深刻内涵。

王清宪在会上表示，“受疫情冲击最大的，是既有产业链关系、上下游关系、市场供求关系的松动，这必然会带来全球范围的供应链、价值链、产业链甚至市场格局的重构。在重构新秩序的过程中，会催生很多新需求、新模式，这就需要有一种能够对接供求关系、整合上下游产业链、优化资源配置的平台，为产业、企业搭台赋能。这个平台，就是工业互联网。”

“如果说信息技术制造成就了深圳，消费互联网成就了杭州，那工业互联网成就的必须是青岛。”他强调，以数字化、智能化为核心的工业互联网，是新型基础设施支撑下，工业生产方式和工业形态的深刻变革，当前疫情给全球产业链、供应链和市场格局带来新变化，工业互联网正迎来加速起势发展的重大“窗口”机遇。青岛工业基础良好，应用场景丰富，已经具备在工业互联网领域领先一步、率先突破的有利优势。

他提出，“在这个关键节点上，谁能率先做大做强，领先一步甚至半步，谁就能率先突围、成为行业标准的制定者。只要我们找准路径打法，继续加劲用力，就一定能够迅速扩大产业规模和行业影响力，抢占世界工业互联网发展的制高点，建设引领产业创新新高地。”

“青岛之所以率先提出打造世界工业互联网之都，不是无中生有，而是有着不错的平台基础。”在王清宪看来，青岛要加快用互联网、信息化、人工智能等技术对企业和产业进行全方位、多角度、全链条的改造，迅速扩大产业规模和行业影响力，抢占世界工业互联网发展的制高点。要加快打造国际领先的工业互联网平台，全力支持海尔卡奥斯平台，加快打造专业领域工业互联网平台，积极引进和培育一批工业互联网应用服务平台，加大对工业互联网平台的宣传推广力度，引领全国、全球的工业互联网发展。

这也侧面印证了青岛在勇当“新基建”排头兵，并取得硕果累累：

2019年6月，青岛提出加快发展5G商用、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施；

2019年12月18日，青岛市城市建设重点项目推进领导小组第一次全体会议提出，用新一代基础设施支撑新兴产业突破；

2019年12月31日，青岛市委经济工作会议提出，加速5G、大数据、云计算、物联网等新型基础设施建设，率先推出市场化运作的5G基站共建共享共用新模式；

2020年1月13日，青岛公布144个重大基础设施项目，其中新基建项目达20个，总投资632亿元。

在王清宪看来，互联网经济本质上就是平台经济，发展工业互联网，也需要搭建平台，推动设备、软件、人员等各类生产要素与互联网对接，重构生产组织模式和制造方式。

值得一提的是，青岛已经出现了平台级的工业互联网解决方案——卡奥斯。

据悉，卡奥斯平台的最大优势在于它是一个开放式平台，具备了为百业赋能的基本条件。例如疫情防控期间，卡奥斯紧急搭建的“新冠病毒战疫供需平台”，48小时内完成了核心产线、设备、原材料等生产资源的调配，成功赋能山西省首条全自动医用口罩产线落地。青岛将动员更多企业将设备连接、数据管理、大数据分析、生产制造、运营管理等业务向卡奥斯转移，助力卡奥斯实现裂变式发展，成为具有全球引领力的工业互联网平台。

据介绍，目前海尔卡奥斯平台已成长为比肩美国通用电气和德国西门子的全球三大工业互联网平台之一，聚集了3.4亿用户和390多万家生态资源，在工信部发布的2019年跨行业跨领域工业互联网平台中位居第一，已经具备成为工业互联网核心平台的各种要素，为青岛在全球竞争中抢得了领先身位。

发展工业互联网，最需要的是不断拓展应用场景和应用深度。而青岛具备天然优势，拥有基础雄厚、门类齐全、结构完备的工业体系，涵盖全部41个工业门类中的36个，是国家第一批5G试点城市、人工智能教育试点城市，应用场景集中，能够为推进工业互联网与实体经济的融合提供广阔空间。在即墨，已经有200多家企业完成了工业互联网改造，实现成本下降20%、利润提升20%。

“工业互联网产业是一个生态。”王清宪强调，要用生态思维优发展环境，加快构建工业互联网“四链合一的生态，集聚更多的企业、资本、人才和技术，形成“乔木”参天、“灌木”茁壮、“草木”葱郁的工业互联网“热带雨林”。

青岛已构建起了工业互联网发展所需的产业链、资金链、人才链、技术链“四链合一”生态环境：已组建总规模500亿元的科创母基金，全市创投风投备案基金管理规模接近1000亿，私募基金管理人增速全国第一。举办2019人工智能产业共同体会议，邀请华为、腾讯、科大讯飞、商汤科技等全国人工智能领域15家头部企业共同在青广泛开展工业互联网、人工智能等创业培训，培育创新创业大军。夯实产业链基础，5G基站开通数量已占山东省的50%以上，建设进度列全国前列，一批头部企业数据中心相继落户，已聚集人工智能骨干企业近100家。

此外，根据《青岛市工业互联网三年攻坚实施方案（2020—2022年）》，到2022年，青岛要建成3万个5G基站，在全行业推动3000家以上工业企业实现数字化、网络化、智能化改造，推动10万家中小企业上云用平台，打造1个国际领先、10个国内知名的工业互联网平台，培育20家具有行业影响力的解决方案供应商。

王清宪在会上强调，“必须坚持顶格倾听、顶格协调、顶格推进，只要是涉及到工业互联网的重大事项，全部坚持顶格协调推进，打造更具感召力的工业互联网政务服务环境。要把发展工业互联网与15个攻势紧密结合起来，组织精兵强将，瞄准‘山头’‘碉堡’，全力打好攻坚硬仗。”

(责编：许维娜、夏晓伦)