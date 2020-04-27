福建：项目“云”上签 复产加速跑

本报福州4月26日电 （记者钟自炜）招商引资不断线，“云”上福建蹚出新路。4月26日，福建重大招商项目集中“云签约”在福州举行。以视频连线方式，福建九市一区同步在线签约，391个项目、总投资7836亿元集中签约落地，这也是今年以来福建项目最多、总投资最大的一次集中云签约。“这批集中签约的项目，聚焦加强传统基础设施和新型基础设施投资、促进传统产业改造升级、扩大战略性新兴产业投资，央企、民企、外企项目齐抓，充分调动民间投资积极性，扎实抓好重大外资项目落地，将切实扩大有效投资，培育壮大新的增长点增长极，为推动高质量发展提供有力支撑。”福建省商务厅有关负责人介绍。

此次重大招商项目集中签约落地，是福建应对疫情影响、加快经济社会发展的又一实招。根据疫情防控带来的新形势，福建先后出台了稳外贸稳外资促消费工作26条和“加强版”28条措施，及时调整年度招商活动计划，精准开展在线招商、远程招商、线上洽谈等推介活动。

据统计，一季度福建通过“不见面”方式对接海内外客商超过3000人次，举办606场线上对接活动和54场“云签约”活动，76个重点外资招商项目完成线上签约，总投资510.9亿元。

在创新招商引资的同时，福建省商务厅百名处级干部“一对一”挂钩帮扶百大重点外资企业和60个重点促到资项目，省市县三级联动建立工作专班，及时协调解决企业遇到的实际问题。“这些举措不仅着眼于解决企业眼下面临的难题，更立足于落实国家深化改革开放系列政策，创新招商引资方式，推动优化外资营商环境，增强外商长期投资经营的信心。”省商务厅有关负责人说。

多管齐下，福建经济加速回暖、企稳向好。从数据上看，3月份福建近九成行业运行态势好于前两个月，28个行业实现增长，增长面超过七成，其中石油加工等10个行业实现两位数增长；利用外资同样迎来“开门红”，一季度福建实际使用外资112.6亿元，同比增长14%，完成全年目标的34.7%，超序时进度9.7个百分点，外资大项目带动效应明显。

“把招商引资作为对冲疫情影响、加快经济社会发展的硬招实招，福建将着力构建常态化疫情防控下的招商引资工作机制，全面贯通从项目签约洽谈到落地投产的操作链条。”福建省委书记于伟国表示。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 08 版）

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