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浙江湖州构建清洁能源消费体系

乡村更美 经济更活

茹  玉

2020年04月27日05:45  来源：人民网－人民日报
 

　　“这些年，随着供电环境和供电质量升级，村子环境更好了。”在浙江北部的湖州安吉县余村，49岁的潘春林经营着一家小有名气的农家乐，“环境好了，游客就多了，我们发展的信心也更足了。”

　　“绿水青山就是金山银山”。2005年以来，国网浙江省电力有限公司湖州供电公司坚定践行“两山”理念，坚持不懈服务乡村振兴战略，助力湖州描绘出一幅生态美、产业兴、经济活的现代乡村新图景。

　　加快农村电网改造升级

　　乡村振兴，电力先行。近年来，国网湖州供电公司积极融入美丽乡村建设，加快农村电网改造升级，打通农网升级改造“最后一公里”。

　　“这几天，各大炒茶区的机器忙得热火朝天，千万不能断电。”茶农徐心安说。根据白茶炒制季节性用电负荷特点，国网安吉县供电公司在重点产茶区推行农户炒茶“双电源”用电模式，保障高负荷炒茶期间供电。

　　2019年，国网湖州供电公司在安吉试点开展乡村电气化建设，推动电网建设与“绿水青山”协调发展，实现配电网“线杆融景、变台为景”，构建“以电为中心”的清洁低碳、安全高效的能源消费体系，为农业农村现代化发展提供绿色生态的能源供给。

　　2005年以来，湖州市新增农村电网线路10千伏线路6032.294公里，0.4千伏线路8451.35公里。乡村停电用户数下降53%，农村户均配变容量提升至6.38千瓦。全市农村电网用户供电可靠性达到99.9788%，农村电网综合电压合格率99.972%，与城市电网电压合格率相当。

　　智能服务助力产业发展

　　“鲍先生，我们通过监测发现您的民宿有一块区域用电异常。”4月6日，湖州市德清县莫干山山腰处经营民宿的鲍月良收到供电公司的电话，十几分钟后，供电服务小队到达现场排查故障。

　　鲍月良说：“通过‘绿聚能’产业联盟平台，我签订了民宿电力代维协议。智慧监测加定期上门，‘线上+线下’两个电管家，实实在在补上了民宿缺少专业电工的短板。”

　　据介绍，“绿聚能”产业联盟由莫干山镇政府、县供电公司等联合发起，以莫干山民宿产业为切入点，建设民宿智慧物联网，形成清洁用能聚集效应。

　　“去年，供电公司在我们家安装了智慧用能监测设备，对光伏板、家用电器等设备进行监测。”余村回村创业的民宿老板胡青宇介绍：“手机装上智慧用能APP，通过数据实时分析，调整用能方式，及时又环保。”

　　2019年，依托“互联网+供电服务”，国网湖州供电公司打造“智慧能源大脑”，为湖州乡村的生态经济和产业转型注入了新动能。

　　绿色电能点亮城乡新生活

　　从基础设施、游艇岸电，到电动汽车充换电设施、酒店全电厨房，如今，绿色电能在湖州市长兴县仙山湖景区实现了终端能源的深度覆盖。

　　国网湖州供电公司聚焦能源生产和消费革命，持续推动电能替代和清洁替代“两个替代”。自2014年开展电能替代工作以来，累计实施电能替代项目1031个，替代电量20.94亿千瓦时，减少煤炭使用量约84.6万吨，减少二氧化碳排放约208.77万吨。

　　在湖州市南浔区，桑基鱼塘上架起了太阳能电池板，水上发电、水下养鱼。

　　当千年桑基鱼塘邂逅光伏能源，展现出一幅和谐的生态图景。据介绍，国网湖州供电公司以“渔光互补”“农光互补”“屋顶光伏”等形式积极推动清洁替代，并做好清洁能源入网消纳。目前，湖州地区光伏总装机容量163.69万千瓦，光伏累计发电量40.97亿千瓦时。

　　“两个替代”不仅让游客找回了看得见的乡愁，也点亮了城乡的低碳生活。

　　在湖州，绿色出行渐成新风尚。2018年，湖州城乡所有公交车辆实现零排放，实现市本级城市和农村公交100%电动化。国网湖州供电公司还积极服务电动汽车产业发展，推进“新基建”充电桩建设，优化充电桩布局，助力城乡交通绿色发展。截至目前，湖州累计建成70余个电动公交充电站，年充电量可达6000万千瓦时，年减少标准煤消耗约24240吨，减少二氧化碳排放约59820吨。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月27日 08 版）
(责编：曹昆)
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