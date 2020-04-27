抓住机遇 释放潜力（快评）

消毒机器人上岗、“共享员工”试行、订货展销“上云”……一些新产业新业态在应对疫情中快速发展。

疫情对产业发展既是挑战也是机遇。“云逛街”、直播带货等新模式释放发展潜力，实物商品一季度网上零售额同比增5.9%；网上办公、无人配送等新业态呈快速增长趋势，助力疫情防控的同时保障生产生活平稳运行；智能制造、医疗健康等应用场景不断拓展，产品应用持续深化，企业加速智慧转型……

新产业新业态为经济发展、人民生活带来的是更多的机遇和更美好的期待。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 10 版）

(责编：杨曦、孙阳)