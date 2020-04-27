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让新经济引领高质量发展（人民时评）

陆娅楠

2020年04月27日08:46  来源：人民网－人民日报
 

　　以高效、便捷、共享为特点的新经济，彰显了中国产业体系的完备度、适应性与创造力，使中国经济韧性十足

　　新技术、新业态的意义不仅在于自身从无到有的创新，更能够对经济发展的各个领域发挥牵引作用，促进更多从有到优的升级

　　

　　“云端”会议，远程办公，智能施工，直播卖货，机器人配送……这不是科幻电影里的片段，而是当下中国经济的剪影，是网友口中“辛勤耕‘云’”“努力种‘数’”的智慧春天。

　　这个春天不一般。新冠肺炎疫情突如其来，对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，打乱了正常的生产生活节奏，人员聚集和流动减少。然而，疫情既带来了严峻挑战，也为新经济的成长提供了机遇。化危为机，迎难而上，中国企业就能闯出一片新经济的蓝海，让新经济成为统筹疫情防控和经济社会发展的有力支撑。

　　将疫情防控作为“试金石”，新经济让科技抗疫如虎添翼。有的人工智能诊断技术在20秒内对疑似病例的CT影像进行判读，准确率高达96％；有的算法将新冠病毒全基因组二级结构预测时间从55分钟缩短至27秒，提速120倍；医疗服务机器人、无人防疫车等5G智能设备，服务全国数千家医疗机构；健康码集纳各类数据，直观显示亿万人的旅行轨迹和人员接触情况……云计算、大数据、人工智能等新技术让疫情防控“耳聪目明”，而疫情防控客观上创造了新技术更多元、更丰富的应用场景。

　　将复工复产作为“大舞台”，新经济让堵点难点迎刃而解。居家办公、“云端”会议，移动产品助力“停班不停工”；智能工厂、云监工，智能制造支撑“人休机不休”；无人配送、非接触采购，互联网平台满足“宅生活”；订单共享、非接触定制，工业互联网平台承接企业需求，赋能全国多地企业复产复工……以高效、便捷、共享为特点的新经济，不仅“四两拨千斤”助力复工复产，更为柔性转产和产能共享“添薪加柴”，彰显了中国产业体系的完备度、适应性与创造力，使中国经济韧性十足。

　　这些在疫情防控中涌现的新业态、新模式，看似“应急之举”，实则是经济增长的强大引擎。3月，高技术制造业增加值同比增长8.9%，新经济为制造业恢复元气送上满满能量。一季度，信息传输、软件和信息技术服务业与金融业增加值，合计拉动服务业增加值增长1.2个百分点；全国实物商品网上零售额增速比同期社会消费品零售总额增速高24.9个百分点，线上消费服务迅速补位，对疫情造成的经济活动收缩形成了对冲作用。表现活跃的新经济，既形成高品质产业供给，又满足消费升级的需要，激荡出高质量发展的汩汩动能。

　　事实上，新经济不仅为应对疫情冲击提供支撑，更能为中国经济转型升级发挥引领作用。数字技术、人工智能等新技术、新业态，其意义不仅在于自身从无到有的创新，更在于它们对其他领域的渗透性和溢出效应，能够对经济发展的各个领域发挥牵引作用，促进更多从有到优的升级。政府部门要通过深化改革措施，进一步打破体制机制障碍，加速新经济与传统产业“大融合”，构建产业链协同复工的“高速路”，为新技术、新业态的勃兴创造更好的制度环境，培育壮大新的增长点、增长极。企业要主动克服“不敢转”“不会转”“不能转”的问题，积极拥抱变化、主动推动创新。唯有咬定“创新”不放松，坚持“升级”不泄劲，中国经济才能真正实现高质量发展，在狂风骤雨中站稳脚跟、向上生长。

　　习近平总书记深刻指出，“危和机总是同生并存的，克服了危即是机”。经受住疫情考验的我们，更应学会危中求机、牢牢把握化危为机的主动权，努力让新经济壮大为高质量发展的新支撑、动力源。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月27日 05 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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