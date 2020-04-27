增强中小企业“免疫力”(财经观)

面对疫情冲击，中小企业特别是一些小微企业规模小、实力弱，“免疫力”也相对较低。要让中小企业真正渡过难关，需要因地制宜、因时制宜出台帮扶举措，有效破解复工复产中的难点、堵点，提高其生存和发展能力

近期公布的企业复工复产情况显示，全国中小企业复工率为84%，虽然较2月底三成左右的比例有很大进展，但与同期规模以上工业企业99%的平均开工率相比，仍有一定差距，特别是小微企业聚集的住宿和餐饮业、文化体育和娱乐业等复工率较低，微型企业复工复产难度较大。

中小企业创造的最终产品和服务价值相当于GDP的60%左右。更为重要的是，中小企业提供了80%的就业岗位，创造了75%以上的技术创新。中小企业发展好不好，不仅影响当前经济发展的成色，也影响着就业和居民收入等目标的实现。因此，加大对中小企业的帮扶力度，提升其应对疫情冲击的“免疫力”，事关经济社会发展大局。近日召开的中共中央政治局会议强调，“要着力帮扶中小企业渡过难关，加快落实各项政策，推进减税降费，降低融资成本和房屋租金，提高中小企业生存和发展能力”。

疫情防控中，为帮助中小企业纾困解难，有关部门从财税、金融、社保、外贸、就业等多个方面频频发力：减税费，对小微企业和个体工商户减免增值税、社保费；增信贷，通过3次降准、再贷款再贴现向金融机构提供了3.55万亿元低成本资金；降成本，减免中小企业房租、降低运营成本；缓期限，到3月底已对8800亿元企业贷款本息实行延期……一系列政策“组合拳”为企业减压释负，有效改善了中小企业生存状态。

但也要看到，与“大块头”的规模以上企业相比，中小企业特别是一些小微企业规模小、实力弱，“免疫力”也相对较低，一笔贷款、一张订单，都可能直接决定企业的生死。加之大量中小企业广泛分布于餐饮、旅游、娱乐等生活服务业，受到的冲击相对更大。随着复工复产进程的推进，供应链受阻、资金链紧张、订单减少、销售困难等新问题，都可能让已经复工复产的中小企业重新陷入困境。要让中小企业真正渡过难关，还需要因地制宜、因时制宜出台帮扶举措，有效破解复工复产中的难点、堵点，提高其生存和发展能力。

要增强政策有效性，让好政策既“看得见”也“摸得着”。中小企业往往处于经济循环的末梢，要得到“阳光雨露”的滋养、增强抵御冲击的能力，尤其需要疏通好政策传导“最后一公里”。以企业融资为例，媒体调查显示，尽管3月份一般贷款利率较去年高点下降了0.62个百分点，但一些小微企业依然觉得不够“解渴”，加上担保费等，综合融资成本负担仍然不轻。好政策要真正变成企业发展红利，关键还在于抓实抓细抓落地。

要增强政策针对性，实现精准助力复工复产、精准“滴灌”中小企业。中小企业数量众多、覆盖面广，面临的困难也涉及方方面面、情况千差万别，很难用一套政策、一种方案解决所有问题。在复工复产进程中，各地要及时掌握中小企业具体情况，有针对性地为中小企业量身定制配套措施，“一企一策”推动政策落地。企业成本高，就抓紧落实税费房租减免；企业缺订单，就帮助对接线上市场；企业用工难，就开辟招工“绿色通道”……只有设身处地、千方百计为中小企业着想，才能让好政策真正成为中小企业的“雪中炭”。

还要增强政策创造性，发挥政府部门自身优势和主观能动性，帮中小企业解难题。比如，疫情影响下，企业经营风险上升，一些银行出于防风险考虑，更加注重抵押和担保，这让中小企业融资难度加大。而税务和银保监部门联手推出的“银税互动”，则可以有效化解这一难题。以真实可信的纳税信用为贷款依据，既降低了银行经营风险，又解了企业燃眉之急，同时，纳税信用转化为融资信用，又进一步鼓励企业诚信纳税，真正发挥出“1+1＞2”的成效。类似这样的“发明创造”多一些，中小企业发展环境就能更好。

“我国中小企业有灵气、有活力，善于迎难而上、自强不息，在党和政府以及社会各方面支持下，一定能够渡过难关，迎来更好发展”。在看清眼前困难和挑战时，我们更要看到，许多中小企业正在攻坚克难、逆境突围，只要多一份支持与关爱，多一点实招与硬招，广大中小企业定能穿越风雨，焕发出新的勃勃生机。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 18 版）

(责编：杨曦、孙阳)