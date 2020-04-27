产业兴 负担轻 收入增(一线探民生)

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辽宁省通过扶持特色产业，助推脱贫攻坚，力争确保户户有增收项目，人人有脱贫门路。开辟贫困户就医绿色通道，提供兜底保障，减少因病致贫。实施点对点培训，推出就业安置政策，让贫困户掌握一技之长，端稳饭碗……截至目前，全省贫困发生率由5.4%下降到0.06%。

“穷了都快一辈子了，没想到还能过上好日子，国家对咱老百姓这么好，遇到这疫情，我也必须站出来，出份力。”前不久，辽宁省彰武县苇子沟镇白音花村村民王晓东，带着儿子王贺龙来到村部，主动要求加入疫情防控志愿小组。靠着县里提供的扶贫资金和帮扶项目，这个曾经的贫困户通过养殖白鹅、种植苹果富了起来，成了小有名气的致富能手。

截至目前，辽宁15个省一级贫困县全部摘帽、1791个贫困村全部销号，全省农村贫困人口由建档立卡之初的126万人减少到2019年底的1.42万人，贫困发生率由5.4%下降到0.06%。

户有增收项目

人有脱贫门路

“新房院墙真配套，小鸡咯嗒羊羔叫，幸福生活是党给，刘柱心甜抿嘴笑。”这首打油诗，是北票市马友营乡大庙村贫困户陈建军在搬进政府修建的新房后即兴而作。这里提到的刘柱，是陈建军的小名。

“乡里给咱贫困户安排工作，让我当上了护林员，每年收入3000块；政府花了4万块给我盖了新房；市里用扶贫款帮我入股国锋土地股份合作社冷库项目，每年分红1000元；光伏扶贫也能分到550元；市里鼓励贫困户搞庭院经济，补贴5000元买了6只母羊搞繁殖。”一笔一笔地，老陈耐心地算着一年的收入。

“鸭子没棚鸡没窝，几间破房漏水锅，前门掉板后门无，风婆进来穿堂过。”这是老陈对过去苦日子所编的顺口溜。58岁的陈建军和老母亲相依为命，一年靠着自己的5亩多地维持生活，满打满算也就3000多元。现如今，多重叠加扶贫举措让老陈脱贫致富。

力争户户有增收项目、人人有脱贫门路，以优势特色种养业为主导，加工、旅游、电商、光伏等产业并举，辽宁注重发挥各类经营主体辐射带动作用，让贫困户更多分享全产业链和价值链增值收益。针对剩余的1.42万贫困人口，辽宁将实施产业扶持全覆盖，确保每人至少有一个项目，做到精准帮扶，不漏一户、不落一人。

绿色通道就医

健全三重保障

“如果没有咱们县的医疗扶贫好政策，我老伴不可能活到今天。”在西丰县平岗镇文华村，望着病情逐渐转好的老伴屈庆波，韩雪兰忍不住抹了抹眼泪。由于患有冠心病、心衰、糖尿病及引发的腿部溃烂等并发症，屈庆波早已丧失劳动能力，64岁的老伴也腿脚不便，不能出去干活。面对日益加重的病情，屈庆波和老伴曾商量着放弃治疗。

就在这时，西丰县针对贫困户推出“医疗精准扶贫”政策，在县第一医院开辟了贫困户就医“绿色通道”，屈庆波住院花费的3.3万元，医疗扶贫就报销3.26万元。

“县里出资给贫困户办理健康险，住院费用中经新型农村合作医疗、大病保险报销及医疗补助补偿后，由个人支付的部分，不分病种，由健康险按80%比例进行赔付，而不符合新型农村合作医疗报销政策的自费部分也由健康险按80%比例再次赔付，剩余费用由定点医疗机构兜底承担。”西丰县扶贫办主任迟泽光告诉记者。

虽然辽宁剩余贫困人口数量不大，但其中病残比例高达90.7%。辽宁因地制宜，聚焦因病致贫多发地区，建立健全城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助的三重保障。此外，辽宁建立医疗补充保险制度，为医保之外的个人承担医药费用共计获得理赔1.4亿元，惠及贫困人口49万人次。

教给脱贫技能

稳住就业岗位

“感谢这个培训班，不但教会我技能，还帮我安排工作，解决了我的后顾之忧，更是带我们全家脱贫致富奔了小康。大家要有信心，有了技能就不会饿肚子。”近日，在阜新蒙古族自治县就业局针对贫困户举办的免费月嫂培训班上，东梁镇双山堡村曾经的贫困户李志贤与初学者分享着自己的经历。前些年，通过参加县里的技能培训，她顺利拿到了专业技能证书，开始工作时每月1800元，现在则每月收入超过了1万元。

教育培训一人，就业创业一人，脱贫致富一户。依托7个“农民工创业园”和两个“创业一条街”，辽宁共建设191个扶贫车间等就业扶贫载体。为了让贫困户有一技之长，辽宁省由政府整建制购买培训项目提供给贫困劳动力，开展进乡镇、进社区、进家庭等“点对点”“一对一”精准培训。2019年，辽宁共组织各类培训1767期，培训贫困人员3.7万人次，帮助贫困人口劳务就业2.1万人次，实现劳务收入2614.8万元。

“通过就业安置工程，让我有了稳定的工作和收入，这样家里的生活负担也就减轻了一大半。”李松海，朝阳市人才建设和社会保障服务中心工作人员，作为凌源市刀尔登镇建档立卡贫困家庭高校毕业生，通过朝阳市推进的相关就业安置工程，顺利就业。

据悉，辽宁出台兜底安置就业政策，建立健全贫困家庭高校毕业生域内就业信息台账，精确掌握贫困家庭高校毕业生基本信息及就业创业意向需求，实现了贫困家庭高校毕业生就业动态为零的目标。2年来共通过市县事业和国企岗位安置建档立卡贫困家庭高校毕业生就业近5000人。

今年以来，为最大限度降低疫情对脱贫攻坚造成的不利影响，辽宁计划投资29.6亿元，实施2249个扶贫项目，让贫困户端稳饭碗，稳步脱贫，确保全省高质量脱贫攻坚收官。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 13 版）

(责编：杨曦、孙阳)