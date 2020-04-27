原标题：护航保就业保民生 一揽子精准实招在途

近日召开的中共中央政治局会议在强调加大“六稳”工作力度的同时，首次提出“六保”，释放一系列强有力政策信号。其中，保居民就业、保基本民生位列“六保”要位，进一步凸显民生导向。近日，多部门围绕保民生频频部署、靶向发力。促复产持续攻坚，减负稳岗扩就业再发力；加大脱贫攻坚力度、强化民生兜底保障……一揽子精准实招还将密集落地。

就业是民生之本。从“六稳”到“六保”，就业均列首位。疫情发生以来，中央多次强调确保就业大局稳定，部委和地方多措并举打出组合拳。

援企稳岗拿出“真金白银”。人社部数据显示，2至3月，我国共为企业减免社保费用2329亿元。截至4月19日，失业保险稳岗返还388亿元。一季度，累计支出就业补助资金近百亿元，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业。

在确保重点群体就业稳定方面，对高校毕业生出台激励中小微企业吸纳就业的补贴政策，扩大国有企事业单位招聘规模、基层项目招募规模以及就业见习规模，安排农民工就近就地就业，开发一批乡村公益性岗位。通过实施以工代赈，预计将吸纳约30万受疫情影响滞留贫困劳动力在家门口参与工程建设，实现就业增收。

更大力度保就业举措仍蓄势待发。人社部新闻发言人卢爱红日前表示，下一步要坚持实施就业优先政策，加大稳岗返还支持力度，多方拓展就业渠道促进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业。国家发改委国民经济综合司司长严鹏程表示，将以创业创新带动就业，促进新业态发展和灵活就业。拓宽农民工就地就近就业渠道，复工复产中优先使用贫困地区劳动力。

地方也在加快部署。湖北省政府4月22日召开保居民就业工作专题会议时强调，要切实把保居民就业作为政府工作首要目标和工作重点，全面强化稳就业各项举措，全力以赴做好就业各项工作。深圳4月26日举行稳定和促进就业专场新闻发布会，在“统、稳、保、托、促、优”六方面拿出21条硬举措。

“保就业有赖于加快复工复产步伐和恢复经济增长。”中国社会科学院副院长、学部委员蔡昉表示，保就业民生和恢复经济增长，需要更加积极有为的财政政策，以更大的宏观政策力度和精准对症的措施来实现。政策措施和效力直接瞄准遭遇困难的对象，实现普惠性政策和分类型政策的协同发力。（下转第三版）

(责编：杨曦、孙阳)