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古扬·索尼：

打造一站式时尚购物平台（互联网大咖秀）

海外网  陈菲扬

2020年04月27日08:56  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　Zalora（左拉购）是一家东南亚时尚电子商务公司，总部位于新加坡，业务遍及多个国家。古扬·索尼（Gunjan Soni）是Zalora的首席执行官，带领上千名员工的优秀团队，为消费者带来卓越的时尚购物体验。

　　古扬曾是麦肯锡公司合伙人，在印度、英国、新加坡和不丹等国家工作过，并成功开创了麦肯锡在印度的科学营销实践。在加入Zalora之前，古扬是印度线上时尚卖场Jabong（加蓬）的负责人，为Jabong制定战略方向并带领其实现盈利，同时她也是印度时尚电商Myntra（密特拉）的首席营销官，负责公司市场营销和国际品牌业务。古扬在战略、运营和营销领域拥有10余年的丰富经验，并对先进的大数据分析技术充满热情。

　　“当我看到Zalora时，我看到的是一家拥有无限潜力和能力的公司，它可以在全球最令人兴奋的市场之一塑造时尚商业的未来。”古扬说。自2019年起，古扬开始担任Zalora公司首席执行官。她以推动Zalora在关键市场的增长、盈利能力的提高，以及成为时尚界可持续发展的捍卫者等作为自己的工作重点。在一次采访中，当被问及作为品牌营销者最艰难的是什么时，古扬表示，在今天这个互联互通的环境中，旧式的营销规则已经过时。如今，数据、分析和有效挖掘的能力是成功的关键。谁能有效地与每个购物者建立联系，谁就是赢家。而Zalora将数据、技术和时尚很好地结合起来。

　　Zalora成立于2012年。如今，Zalora是亚洲增长最快的在线时尚零售商之一，月访问量达数千万。Zalora作为时尚供应商，打造了一站式的在线时尚商店，既满足了消费者的需求，也满足其对时尚的向往，为消费者带来了无与伦比的网上购物体验。

　　古扬在引领时尚电子商务运营、战略和营销方面的经验以及她强大的领导能力，巩固了Zalora在东南亚电子时尚领域的市场领导者地位。她对电子商务的复杂性有着广泛而深刻的理解，并为建立世界上最大的时尚电子商务公司之一做出了贡献。古扬曾获得2017年世界营销大会“最具影响力市场领导者”奖。

　　图片来源于网络

(责编：杨曦、孙阳)
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