减税红利到账 亚运会在建场馆按下“重启键”

人民网北京4月27日电 （记者车柯蒙）春天的浙江杭州重大建设项目工地上，塔吊林立、机器轰鸣，伴随着疫情防控形势向好，2022年杭州亚运会在建场馆及设施全面复工。新冠肺炎疫情发生以来，国家税务总局党委认真落实中央部署，探索形成了优惠政策落实要给力、非接触式办税要添力、数据服务大局要尽力、疫情防控工作要加力的“四力”系列举措。国家税务总局杭州市税务局落实落细“四力”要求，借着第29个全国税收宣传月的春风，在税费减免、涉税服务等领域多措并举助力2022年杭州亚运会筹办工作。

组建专项团队 线上响应服务同步

“这是疫情相关的税收优惠政策，以及承办大型国际赛事可享受的税收优惠政策清单，可以对照着办，有不明白的随时联系我。”吴洪杰是杭州市税务部门亚组委专项税收服务团队的联络员。最近两个月，他的工作重心从线下转移到了线上，频频使用视频和钉钉与亚组委交流，实时跟进各类涉税问题。

集合各方资源、动员全社会力量是高水平做好亚运会筹办工作的重要保障。据悉，早在杭州亚组委成立之初，税务部门就同步成立了服务团队，深扎场馆建筑工地及建设指挥部一线，收集反馈筹办过程中的涉税问题和需求，宣传解读支持杭州亚运会筹办的相关税收政策，为亚运筹办工作贡献税收力量。如今，在亚运建设快速按下“重启键”的同时，税务部门第一时间送上细致贴心的税收支持，线上辅导最新发布的杭州2022年亚运会和亚残运会税收政策公告，全力推进杭州亚运会筹办和城市发展。“疫情之下，税收服务还在持续加码，我们自然是干劲十足。”亚组委的财务工作人员许利园说。

减税红利到账 将政策红包用到复工复产中去

53个比赛场馆， 31个训练场馆如期完工是亚运会顺利举办的关键一环。2020年度的杭州亚运会场馆及设施建设工作会议明确了今年力争完成总工程量85%以上的工作目标。为全力支持打好亚运场馆建设年度攻坚战，杭州市税务部门的专项税收服务团队收集梳理了亚运会建筑承包商名册，“点对点”服务辅导，及时跟进企业的优惠政策享受办理，为重大项目建设解困添力。

曾承建过中国“天眼”、国家游泳中心“水立方”等国家重点工程及哥斯达黎加国家体育场等“一带一路”工程的浙江东南网架股份有限公司，在紧锣密鼓建设杭州奥体中心主体育馆和游泳馆的过程中遇到不少新情况。一面是工程验收日期临近，一面是防疫物资采购等新的问题，公司面临着不小的压力。

正当财务负责人徐佳玮发愁时，收到了税务部门的政策精准推送。据测算，公司可以享受到社保费、房土“两税”等各项税费减免1600余万元。徐佳玮说这是他近期收到的最好消息，“公司的现金流问题大大缓解，税收优惠政策真是雪中送炭。我们会将享受到的政策‘红包’用到紧锣密鼓的复工复产中去，早日为亚运会建成出色的场馆。”

留抵退税支持5G建设 助力办一届“聪明”的亚运会

浙江省委常委、杭州市委书记周江勇表示要把杭州亚运会办成一场凸显“中国风范、浙江特色、杭州韵味、共建共享“的体育文化盛会。结合浙江省着力建设“数字浙江”，杭州打造“全国数字经济第一城” 的特色和优势，“智能亚运”将成为杭州亚运会的最大亮点和特色。

而作为2022年杭州亚运会的赞助服务商，中国移动通集团凭借大数据、人工智能等基于云端的技术应用组合起的“5G大餐”，为智能亚运打下技术基础。“5G发展，中国移动走在全球前列，这背后有着税收优惠政策与税务服务的强力支持。”中国移动通信集团浙江有限公司董事长郑杰连道三声“非常好”为税务服务点赞。

除了通过电子税务局等“非接触式”渠道提供高效办税服务外，杭州市税务部门与浙江移动建立了快速响应机制，通过政策适用比对、个性服务定制等，主动上门提供政策辅导、发票增量等精准服务，3天内完成了留抵退税的审核和到账。“税务服务‘跑’进门，这是极大的支持与便利。”对聚焦“智能亚运”，继续走好高质量发展之路，郑杰表示了充足的信心。“税企携手，我们会将5G建设得更好。”

国家税务总局杭州市税务局党委书记、局长武建春表示，税务部门将按照中央决策部署，聚焦国家税务总局“四力”要求，提高政策落实质量，以全国税收宣传月为契机，提振信心，咬定目标，全力推进重大项目建设，不断提升税收服务企业、服务杭州经济社会发展的能力。

(责编：车柯蒙、孙阳)