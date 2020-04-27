人民网>>财经

知识产权有保障 营商环境更舒心

2020年04月27日12:06  来源：经济日报
 

　　近年来，我国知识产权事业发展迅速。世界银行发布《全球营商环境报告2020》显示，中国营商环境在全球排名跃升至31位，较上一年提升15位。这其中，知识产权保护发挥了重要的作用。下一步，我国将聚焦重点行业、产品和市场，加大对制假源头、重复侵权、恶意侵权查处力度，推动信息公开与联合惩戒，让违法者付出沉重代价——

　　在4月26日世界知识产权日这天，国新办举行新闻发布会，全国打击侵权假冒工作领导小组办公室主任、国家市场监督管理总局副局长甘霖介绍了《中国知识产权保护与营商环境新进展报告（2019）》有关情况，《报告》指出我国知识产权保护取得新进展，营商环境持续优化，投资贸易更加便捷。

　　打击侵权取得成效

　　近年来，我国知识产权事业发展迅速，但仍有一些侵权假冒行为扰乱着市场秩序。对此，甘霖表示，2019年，全国打击侵权假冒工作在法治建设、行政执法、司法保护、社会共治、宣传教育、国际合作等各方面均取得积极成效。

　　首先，开展重点领域整治。我国在互联网领域，开展“剑网”“铁拳”等系列专项整治，解决侵权假冒高发多发、人民群众反映强烈的重点问题。其次，强化司法保护力度。2019年,公安机关破获侵权假冒伪劣犯罪案件1.6万余起，抓获犯罪嫌疑人2.9万余名。全国法院新收各类知识产权案件48万余件，审结47万余件。同时，创新执法监管方式。按照国务院部署安排，推进构建以信用为基础的新型监管机制，并不断推进部门区域协作。

　　“下一步，我们将加强统筹协调，促进行政执法、刑事执法、司法审判、仲裁调解有序衔接，形成全链条打击。同时，聚焦重点行业、产品和市场，加大对制假源头、重复侵权、恶意侵权查处力度，推动信息公开与联合惩戒，让违法者付出沉重代价。”甘霖说。

　　营造一流营商环境

　　世界银行发布《全球营商环境报告2020》显示，中国营商环境在全球排名跃升至31位，较上一年提升15位。在营造良好营商环境中，知识产权保护发挥了重要的作用。

　　对此，国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示，一年来，国家知识产权局会同相关部门，不断加强知识产权保护，营造国际一流营商环境，取得了较好的成效。

　　“在百分制下，知识产权保护社会满意度达到了78.98分。”张志成表示，我国积极强化知识产权源头保护。一方面，2019年商标注册平均审查周期已经缩短至4.5个月，高价值专利审查周期压缩至17.3个月；另一方面，严厉打击专利非正常申请和商标恶意注册行为，2019年通报非正常专利申请3.8万件，驳回非正常商标申请3.9万件。

　　在知识产权执法方面，我国制定完善商标专利侵权判断和检验鉴定标准，印发专利侵权纠纷行政裁决办案指南，提高执法指导效果。2019年全国知识产权系统办理专利侵权纠纷行政裁决案件3.9万件，同比增长13.7%。

　　此外，知识产权快速协同保护机制建设进展迅速，目前在全国范围内已建设31家知识产权保护中心和20家快速维权中心，为市场主体提供了便捷、高效、低成本的维权渠道。

　　国家知识产权局4月24日发布的2019年知识产权保护社会满意度调查显示，2019年知识产权保护社会满意度较2018年提升2.10分，较调查启动之初的2012年提高了15.29分，满意度大幅提升，反映出社会各界对我国知识产权保护工作的充分认可。

　　提供有力司法保障

　　法治是最好的营商环境。过去的一年中，我国充分发挥知识产权审判职能作用，注重通过裁判激励科技创新，加大对知识产权犯罪行为打击力度，有效发挥刑罚惩治和震慑知识产权犯罪的功能，为营造法治化、国际化、便利化的营商环境提供了有力的司法保障和服务。

　　据最高人民法院民事审判第三庭负责人李剑介绍，2019年我国进一步健全了知识产权审判体系。2019年1月份，最高人民法院知识产权法庭设立，统一受理全国范围内专利等技术性较强的知识产权上诉案件。最高人民法院批准在南京等21个城市中级人民法院内设专门审判机构，跨区域集中管辖部分知识产权一审案件。加上2014年成立的北京、上海、广州知识产权法院，至此形成了由最高人民法院知识产权审判庭、知识产权法庭、32家高级法院、3家知识产权法院，以及部分中级、基层法院共同组成的知识产权审判新格局。

　　中国保护知识产权、优化营商环境的不懈努力获得国际社会赞誉。世界知识产权组织发布《2019年全球创新指数》显示，中国位列14，较2018年上升3个位次。中国欧盟商会发布的2019年度《商业信心调查》报告显示，约六成企业认为中国知识产权行政与司法保护力度明显加强。

　　2019年知识产权保护社会满意度调查显示，在各类权利人主体中，外资企业满意度得分最高，为82.25分。这体现了以外资企业为代表的外国权利人对我国一视同仁、同等保护的认可。（经济日报·中国经济网记者 佘 颖)

(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved