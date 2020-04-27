知识产权有保障 营商环境更舒心

近年来，我国知识产权事业发展迅速。世界银行发布《全球营商环境报告2020》显示，中国营商环境在全球排名跃升至31位，较上一年提升15位。这其中，知识产权保护发挥了重要的作用。下一步，我国将聚焦重点行业、产品和市场，加大对制假源头、重复侵权、恶意侵权查处力度，推动信息公开与联合惩戒，让违法者付出沉重代价——

在4月26日世界知识产权日这天，国新办举行新闻发布会，全国打击侵权假冒工作领导小组办公室主任、国家市场监督管理总局副局长甘霖介绍了《中国知识产权保护与营商环境新进展报告（2019）》有关情况，《报告》指出我国知识产权保护取得新进展，营商环境持续优化，投资贸易更加便捷。

打击侵权取得成效

近年来，我国知识产权事业发展迅速，但仍有一些侵权假冒行为扰乱着市场秩序。对此，甘霖表示，2019年，全国打击侵权假冒工作在法治建设、行政执法、司法保护、社会共治、宣传教育、国际合作等各方面均取得积极成效。

首先，开展重点领域整治。我国在互联网领域，开展“剑网”“铁拳”等系列专项整治，解决侵权假冒高发多发、人民群众反映强烈的重点问题。其次，强化司法保护力度。2019年,公安机关破获侵权假冒伪劣犯罪案件1.6万余起，抓获犯罪嫌疑人2.9万余名。全国法院新收各类知识产权案件48万余件，审结47万余件。同时，创新执法监管方式。按照国务院部署安排，推进构建以信用为基础的新型监管机制，并不断推进部门区域协作。

“下一步，我们将加强统筹协调，促进行政执法、刑事执法、司法审判、仲裁调解有序衔接，形成全链条打击。同时，聚焦重点行业、产品和市场，加大对制假源头、重复侵权、恶意侵权查处力度，推动信息公开与联合惩戒，让违法者付出沉重代价。”甘霖说。

营造一流营商环境

世界银行发布《全球营商环境报告2020》显示，中国营商环境在全球排名跃升至31位，较上一年提升15位。在营造良好营商环境中，知识产权保护发挥了重要的作用。

对此，国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示，一年来，国家知识产权局会同相关部门，不断加强知识产权保护，营造国际一流营商环境，取得了较好的成效。

“在百分制下，知识产权保护社会满意度达到了78.98分。”张志成表示，我国积极强化知识产权源头保护。一方面，2019年商标注册平均审查周期已经缩短至4.5个月，高价值专利审查周期压缩至17.3个月；另一方面，严厉打击专利非正常申请和商标恶意注册行为，2019年通报非正常专利申请3.8万件，驳回非正常商标申请3.9万件。

在知识产权执法方面，我国制定完善商标专利侵权判断和检验鉴定标准，印发专利侵权纠纷行政裁决办案指南，提高执法指导效果。2019年全国知识产权系统办理专利侵权纠纷行政裁决案件3.9万件，同比增长13.7%。

此外，知识产权快速协同保护机制建设进展迅速，目前在全国范围内已建设31家知识产权保护中心和20家快速维权中心，为市场主体提供了便捷、高效、低成本的维权渠道。

国家知识产权局4月24日发布的2019年知识产权保护社会满意度调查显示，2019年知识产权保护社会满意度较2018年提升2.10分，较调查启动之初的2012年提高了15.29分，满意度大幅提升，反映出社会各界对我国知识产权保护工作的充分认可。

提供有力司法保障

法治是最好的营商环境。过去的一年中，我国充分发挥知识产权审判职能作用，注重通过裁判激励科技创新，加大对知识产权犯罪行为打击力度，有效发挥刑罚惩治和震慑知识产权犯罪的功能，为营造法治化、国际化、便利化的营商环境提供了有力的司法保障和服务。

据最高人民法院民事审判第三庭负责人李剑介绍，2019年我国进一步健全了知识产权审判体系。2019年1月份，最高人民法院知识产权法庭设立，统一受理全国范围内专利等技术性较强的知识产权上诉案件。最高人民法院批准在南京等21个城市中级人民法院内设专门审判机构，跨区域集中管辖部分知识产权一审案件。加上2014年成立的北京、上海、广州知识产权法院，至此形成了由最高人民法院知识产权审判庭、知识产权法庭、32家高级法院、3家知识产权法院，以及部分中级、基层法院共同组成的知识产权审判新格局。

中国保护知识产权、优化营商环境的不懈努力获得国际社会赞誉。世界知识产权组织发布《2019年全球创新指数》显示，中国位列14，较2018年上升3个位次。中国欧盟商会发布的2019年度《商业信心调查》报告显示，约六成企业认为中国知识产权行政与司法保护力度明显加强。

2019年知识产权保护社会满意度调查显示，在各类权利人主体中，外资企业满意度得分最高，为82.25分。这体现了以外资企业为代表的外国权利人对我国一视同仁、同等保护的认可。（经济日报·中国经济网记者 佘 颖)

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