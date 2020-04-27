广西今年计划投近1万亿 推进103个重点交通项目建设

人民网北京4月27日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，广西计划三年内在交通网、能源网、信息网、物流网、地下管网五大领域重点推进2817个项目建设，其中交通网方面计划实施151个重点项目，总投资约1.43万亿元。
广西今年计划推进重点交通项目103个，总投资约9114亿元，计划完成投资约1167亿元，新开工项目44个、续建项目42个、建成及收尾项目17个。其中，天峨（黔桂界）至北海公路（平果至南宁段）、岑溪（粤桂界）至大新公路（横县至南宁段）等13个高速公路项目已开工建设，建设规模达到1005公里。
贵阳至南宁高铁、玉林至湛江高速公路（广西段）、钦州港东航道扩建一期和二期工程、南宁国际空港综合交通枢纽工程、南宁市轨道交通4号线一期工程等42个在建重大项目均已纳入交通网建设计划。其中，今年计划建成7个项目，新增乐业、凌云、灵山、蒙山4个县通高速公路，届时广西县县通高速公路率将达到96%，高速公路里程接近6800公里。
广西交通运输部门将统筹做好疫情防控和交通网项目建设，紧紧围绕全年目标任务，采取超常规措施，抢时间、抢进度，确保各项目加快推进。
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