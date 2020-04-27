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数字化助力知识产权服务显成效

2020年04月27日13:04  来源：中国知识产权资讯网
 

2020年全国知识产权宣传周期间，北京知识产权运营管理有限公司（下称北京IP）发布中关村知识产权运营公共服务平台（IP online）上线运营3周年成果。

据悉，中关村知识产权运营公共服务平台由北京IP建设运营，于2017年4月20日正式上线，今年4月20日正好上线运营3周年。该平台汇聚全球优质知识产权资源，融合了知识产权交易、专利评价分析、知识产权投融资、IP社区等功能的平台，为科技成果转化搭建规范化交易场所，为创新主体提供一站式、全链条知识产权服务，先行先试运用数字化助力知识产权服务初显成效。

该平台功能主要包括专利自动评价，知识产权交易（许可、转让），知识产权融资（债权融资、股权融资），创新成果及项目展示，社区服务，资讯动态。此外，平台还针对不同的服务对象，提供特色服务：为高校院所、研发机构等知识产权提供方，可出售知识产权，推介展示优质专利和技术项目，定制个性化服务。为专利密集型/依赖型高科技企业，可获得知识产权投融资、知识产权交易及运营、项目路演、技术孵化、维权等服务，借助专利大数据工具为生产经营提供研发指引。为投资机构，可方便快捷获取优质专利项目，借助专利大数据对拟投项目进行技术价值判断，满足多样化投资需求。为政府部门，可依托专利大数据，对产业规划、科研项目立项、创新资源投入等做出科学决策。

三年以来，IP Online平台通过线上专利展示推广方式实现专利的交易运营，积极盘活大院大学大所存量专利，与北京工业大学、北京交通大学、北京大学信息学院、中科院地质与地球物理研究所等20家高校院所建立专利委托运营合作。经对受托运营专利评价分析和分类，线上推出可供交易与投资的精品专利32000项，人工智能、生物医药、节能环保等领域高价值专利包31个，促成北京工业大学等高校20多笔发明专利的成功转让，吸引高校院所、科技企业、律师事务所、金融机构、服务机构等80余家机构入驻，访问量突破30万次，有效促进了知识产权、资本和服务的相互交互，为“互联网+知识产权服务”发展起到了示范作用。

事实上，IP Online平台是北京IP唯一的线上服务窗口，作为我国首家政府倡导设立的专门从事知识产权运营的国有机构，北京IP积极探索实践知识产权运营本土化创新模式，还在高价值知识产权培育运营、知识产权维权保护、知识产权大数据、知识产权质押融资、“互联网+知识产权服务”等多个领域实现国内首创，探索出了一条盘活知识资产、促进价值实现的“中关村之路”，在推动知识产权与金融资本、产业发展有效融合，精准服务科技创新创业方面取得有益经验。成立5年来，经竞争性选拔，北京IP成为我国首个由工业和信息化部、国家知识产权局发起的高价值知识产权培育运营国家专项（智能传感器领域）承担机构，获中央财政资金股权投资7000万元；完成知识产权专题报告50多份，线上提供专利评价分析咨询服务累计突破10000次，服务领域覆盖人工智能、智能传感器、石墨烯、高端医疗器械等领域；服务科技企业超过200家，融资规模超过10亿元，盘活企业核心知识产权超过1200项，真正做到了支持服务科技小微企业。

据了解，北京IP先后获得国家知识产权分析评议服务示范机构、全国知识产权服务品牌机构、北京市中小企业公共服务示范平台、国家高新技术企业、中关村科技服务平台、中国知识产权发展联盟常务理事单位等15项荣誉资质。同时，公司拥有《知识产权IP online平台》《知识产权在线交易平台》《知识产权在线评价系统》等6项国家计算机软件著作权、2件商标、1件发明专利。

北京IP相关负责人表示，2014年至2019年，是北京IP成立后的第一个五年，是苦炼内功、外树形象的初创阶段。未来五年，是公司由创业初期走向发展壮大的关键阶段。牢牢把握新时代强化知识产权保护新部署、新要求、新趋势，中关村发展集团深化改革重拳打造科技服务平台总目标、总任务、新契机，北京IP以打造以知识产权为纽带的汇聚创新资源，服务创新生态的国际化、市场化、专业化平台为目标，按照“131”战略思路，围绕高精尖产业知识产权保护体系建设，重点打造关键技术领域专利池（1个核心能力），大力实施高价值专利培育运营、知识产权维权保护、知识产权金融服务（3大特色服务），做强知识产权大数据（1个专业支撑），切实助力高质量知识成果创造、高水平知识产权保护、高效益科技成果转化，服务建设知识产权强国和首都高质量发展的需要，努力成为我国知识产权运营事业的“一面旗帜”、集团专业科技服务的“闪亮名片”。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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