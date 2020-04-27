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创新员工管理模式 企业复工复产加速

2020年04月27日13:05  来源：大众网
 

随着新冠肺炎疫情防控效果渐好，各地企业加速复工复产。

2月初，天九共享集团发布“抗灾自救 化危为机”十项决定，创造性地提出全员永久性在线化办公的“候鸟工作制”，即在整个疫情期间，员工不用前往公司办公室坐班，而当疫情结束后，企业仍长期实行此制度，员工每周根据工作需要，最少时只需到公司坐班一天。对此，业内人士认为，该制度从根本上解决了员工健康及企业经营两大痛点，同时也解决了员工返程、公司复工的两难困境，是疫情关键时期解决复工难题的一剂“良方”。

集团也注重软实力的构建。自企业建立以来，天九共享就启动了全方位的幸福特色制度建设，员工享有完整的培训成长计划、援助计划、健康保护计划和福利体系。

除常规的社保、福利、奖励等企业基本制度之外，集团特设有“敬老奖”，员工本人的父母六十岁起逢整寿生日，集团赠送贺信和寿礼。“栋梁奖”，集团在职员工子女考上大学、硕士、博士，凭录取通知书可获得相应的奖金。“贤内助奖”，工作满一年的集团中层以上管理者配偶均可获得贤内助奖，每月或每年给予相应现金奖励。“带薪陪伴奖”，员工直系亲属身患癌症、病危时，员工可额外申请一周以内带薪陪伴假。天九共享还面向员工实施“祖业计划”，让每位员工都有机会成为企业股东或投资人，拥有一份可以传承的祖业，实现共同富裕，共同发展，一起幸福。

集团坚持“用爱经营”的企业管理理念，2003年在企业内部发起建立了“爱心互助金”，员工有任何经济困难都可申请资助。从1997年起，天九共享便开始实行终身员工制，以表彰员工为集团发展所做出的突出贡献，保障员工长期稳定持续发展。截止到目前，集团终身员工已达到217人。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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